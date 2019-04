Guardado ensalza 'El Gran Derbi' y protege a Lainez

El centrocampista del Real Betis Andrés Guardado, en la previa del encuentro ante el Sevilla, ha atendido a los compañeros de Mediotiempo para hablar de su experiencia en los enfrentamientos contra el club nervionense, así como ensalzar el ambiente y la pasión con la que se vive 'El Gran Derbi' desde el bando bético.

"Tengo muy buenas estadísticas contra el Sevilla desde que llegué al Deportivo La Coruña y la gente del club lo sabe y dicen que soy el amuleto para seguir con esa racha", declaró. También vivió enfrentamientos con ellos vistiendo la camiseta del Valencia. "A nivel país obviamente es mucho más importante el Chivas-América, por eso, es algo nacional, pero yo no veo esa pasión que se vive en Sevilla. Es una experiencia muy bonita de vivir. A mí desafortunadamente no me ha tocado vivir un Clásico Nacional en México, que es el más importante del país, pero tengo mis dudas que sea más pasional que este derbi", apuntó.

Con respecto a su compatriota y compañero de vestuario Diego Lainez, el cual va a vivir su primer derbi sevillano tras su llegada en el mercado invernal, comentó que "cada vez está mejor aquí en Sevilla. Él ya es uno más del vestuario y lo ven bien, como un chavo con mucho potencial, lo ven con mucha humildad. Al principio sí que estaba conmigo para todos lados, pero ahorita ya él tiene sus amigos, digamos, con los que más afinidad tiene por edad e intereses. Le ha tocado caer en un grupo muy sano, muy humano, donde si bien hay diferentes nacionalidades somos un grupo muy unido en general y eso le ha ayudado bastante. Tiene que seguir trabajando y mostrando su fútbol. Pero con calma, porque los análisis suelen ser muy drásticos. Mete un gol y ya piensan que tiene que ser titular todos los partidos. Comete un error y 'ya no tiene que jugar', son muy drásticos y hay que dejarlo ir sobre la marcha. Yo ya se lo he dicho a él. Es un chico inteligente y sabe cómo llevar todo lo que le rodea", concluyó.