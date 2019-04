Joaquín: "No tardé en amar estos colores".

El futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez ha concedido una entrevista al diario británico BBC en la que, en vísperas al derbi sevillano, ha hablado sobre su equipo y la pasión que siente por sus colores.

"No tardé mucho tiempo en amar estos colores. Fue un sueño que tuve de niño para entrenar y jugar para el equipo. Cuando tienes la suerte de hacerlo, te encanta para siempre" , declaró. Unas declaraciones que se resumen en una expresión del propio jugador: "es una historia de amor".

Joaquín, además de ser una pieza clave dentro del vestuario verdiblanco tanto como capitán como por lo que aporta sobre el terreno de juego cuando está vestido de corto, también se ha convertido en un líder del beticismo como accionista de la entidad: "Es una forma de devolver algo después de todo lo que Betis me ha dado. Me siento y me identifico con este club. Cuando las acciones se pusieron a la venta, quise contribuir y participar. Ahora bromeo sobre ser el jefe, pero realmente quiero que mis compañeros de equipo se identifiquen conmigo. Intento hacer que se sientan de la manera que siento, que entiendan lo que significa para tanta gente y que den lo mejor de sí. Extra en la cancha".

Por último, y para certificar ese sentimiento por el Betis, Joaquín recordó algún que otro capítulo en el que estuvo a punto de abandonar el club, idea que finalmente declinó. "Mi padre a veces todavía me dice que mi amor por Betis me hizo perder muchas oportunidades. Sé que perdí la oportunidad de ir a un gran equipo; podría haber sido bueno. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, veo que no estaba destinado a ser. A veces aún me pregunto qué habría pasado si me hubiera mudado a Madrid. Es verdad que se acercó mucho, lo más cercano a suceder, pero sentí que no era para mí", concluyó.