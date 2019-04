Setién: "No muchos meten al Sevilla 25 minutos en su área"

Quique Setién hacía balance del derbi ante el Sevilla: "Un poco de todo. Ya lo dije, seguramente se iba a resolver el partido en función de la eficacia en las áreas. A bote pronto, el Sevilla ha tenido cuatro ocasiones y ha metido tres; nosotros con más oportunidades no hemos acertado. Hemos estado en el partido, estaba igualado, hemos controlado, jugando en campo rival, pero se han defendido bien, metiendo a mucha gente. Tienen mucha calidad, son rápidos, inteligentes, definen bien, ahí esta la eficacia. No es fácil defender un equipo como el Sevilla. Le hemos impedido jugar cerca de nuestra área, creo hemos estado en el partido. Con nuestras opciones. Los hemos encerrado los 20 últimos minutos. El empate hubiera sido merecido".

Efectividad de cara al gol: "Esto del fútbol ya sabemos lo que es. Es verdad que generamos mucho, pero no entra. Nuestros delanteros lo que más quieren es acertar. Su intención siempre es meterla. Tendremos que valorarlo bien cuando terminemos, mientras trabajar y que nuestros jugadores más ofensivos estén los mejor posible. Si no meten los delanteros, que lo haga Lo Celso, Canales... Esto depende también de la suerte. A veces metes desde los córners, otras cuesta más".

Canales: "Esta mañana, incluso ayer, estaba mejor. Las sensaciones eran buenas. Estuvo corriendo, pero es fuerte, tenia dolores que se le han mitigado y ha podido jugar. Queríamos que jugase y ha hecho su aportación. Es importante, está en un buen momento y había que ponerle, más en un partido decisivo como hoy".

Posibilidad de empatar: "Hemos tenido ocasiones muy claras, mano a mano con el portero y no hemos acertado ninguna. Alguna sin portero. Hay que meterla, es verdad. Eso es que no cuenta, pero hemos hecho méritos, mínimos para empatar. Hemos hecho muchas cosas bien,. El año pasado llegamos y metimos la primera. Nada tiene que ver la efectividad del año pasado con la que hemos tenido hoy".

El Sevilla, mejor con Caparrós: "Han hecho algunas cosas bien. No he visto a muchos equipos llegar aquí, meter al Sevilla 25 minutos en su área y crearle tantas ocasiones. Hemos querido jugar y le hemos dado vida en las acciones. En contraque le hemos tenido a un equipo como este no es fácil".

Europa: "Siempre soy optimista. Cuando pierdes las opciones se reducen, pero quedan puntos suficientes, Hay muchos emparejamientos entre rivales que nos preceden. Vamos a luchar, el equipo está entero. Tenemos un partido muy importante frente al Valencia".

Laínez: "Tenía muchas complicaciones para confeccionar el 11, he tenido muchas dudas hasta el final. Tenia que dejar a 4 jugadores fuera. Tuvo un poco de fiebre esta semana, pero ese no es el motivo. Tenía en el banquillo a Joaquín y Tello con más opciones de salir en un partido como éste".

Eficacia: "Es obvio que después del transcurso de la temporada, analizas las cosas que el equipo puede mejorar para el año que viene. Hay cosas que tenemos que mejorar y cambiar. A veces uno quiere pero no puede. Hay otras aspectos importantes como el aspecto económico. Asumimos equivocaciones, las asumimos todos, pero cuando acertamos, también lo asumimos todos. Este equipo, en general, con respecto año pasado, es mejor. Los registros físicos nos mejoran, salvo la eficacia arriba anotadora".

Roja a Banega: "Cuando ha habido varias acciones, la de Banega ha ido claramente a dar una patada, sin balón y con violencia. Eso es roja, el reglamento está para algo, si lo hace un jugador de mi equipo también lo digo. Es muy fácil hacer una falta como esa. La gestión de las tarjetas los árbitros la llevan a su manera. Pero no sólo esa, ha habido más faltas que quizá habría que haber sancionado de otra manera".