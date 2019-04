Setién: "El equipo no está roto, ha insistido hasta el final"

Setién: "El equipo no está roto, ha insistido hasta el final"

Quique Setién, técnico verdiblanco, ha destacado tras el encuentro la falta de efectividad arriba que, una vez más, ha propiciado una nueva derrota del Betis: "El balance ha sido triste porque no hemos merecido perder este partido, sobre todo después de la primera media hora que hemos hecho. Hemos tenido ocasiones, no hemos concedido ninguna ocasión al Valencia, hemos controlado el juego pero ha llegado la acción del primer gol de ellos que no hemos podido defender bien. A partir de ahí nos hemos descolocado un poco pero bueno, el equipo ha estado bastante bien. El equipo ha dado la cara y lo ha intentado".

El Betis se quedó cerca del empate: "Lo que nos ha faltado es que en los últimos quince minutos hemos jugado en su área, hemos tratado de marcar, ha llegado la jugada del penalti que nos ha acercado más pero hay que acertar. Acumulamos mucha gente, siempre hay alguna opción de remate, no es fácil meter el balón dentro de la portería, pero hemos hecho muchas cosas bien y no nos ha dado para ganar. Ellos han tenido dos opciones asiladas".

La lucha por Europa: "Esto nos genera a todos frustración porque el dominio en muchos momentos es abrumador y llegamos bien, pero nos ha faltado eficacia arriba. hacemos todo lo que podemos para que eso cambie. Llevamos el balón arriba e intentamos controlar a estos equipos, pero luego hay que materializar. El primero de Guedes había cinco jugadores defendiendo a dos y la han metido. Le ha salido un tiro extraordinario. Hemos tenido ocasiones y llegadas en la primera con peligro pero al final no hemos conseguido concretar como han hecho ellos. Ya lo digo siempre, cuanto más avanza la liga las posibilidades se reducen. Estamos con opciones y seguiremos pelando hasta el final. El equipo no está roto, se ha demostrado que ha insistido hasta el final y trataremos de mantener este nivel para superar la portería rival".