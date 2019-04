Setién: "Me siento respaldado"

Quique Setién ha valorado hoy cómo han sido sus últimos días en el Betis. Su futuro ha estado más en entredicho que nunca, pero el cántabro ha manifestado sentirse respaldado.

Semana difícil: "Los entrenamientos han sido complicados porque el equipo estaba tocado después de lo que pasó en Valencia, pero los dos últimos entrenamientos, que han sido más intensos y con más contenido han estado bien. Afrontamos el partido con ganas, ilusión y responsabilidad".

Refrendo del club: "El consejo, la reunión que tuve con el presidente y el vicepresidente fue buena en cuanto a que siguen confiando en el proyecto. Los resultados no nos acompañaron, pero hay confianza en lo que se está haciendo".

Pensó en la destitución: "Me centro en el trabajo. Creía que no había motivos para esa decisión. Hay cosas que hemos hecho bien".

Sus peores horas en el Betis: "Sé cómo funciona el fútbol. Los resultados mandan. Hay mucha gente para la que lo más importante son los resultados. Yo cuando elegí ser entrenador sabía lo que hacía. Es normal que la gente se frustre y que piense que pueda dar más porque tiene aspiraciones. A veces nos cuesta tener constancia en los resultado. Lo demás es inherente al fútbol. Si ganas eres un fenómeno y si pierdes es un desastre. Sabes que te vas a encontrar piedras siempre y lo hacemos con toda la confianza del mundo".

Estado físico de la plantilla y de Guardado: "Se encuentran bien físicamente. El motor del cuerpo es la mente y la cabeza influye mucho en el rendimiento de los jugadores, por las expectativas que se crean. Uno siempre quiere dar lo mejor de sí mismo, pero a veces las circunstancias son otras. El equipo físicamente está bien. Anímicamente estamos un poco tocados porque es imposible no estarlo. Guardado ha tenido unos golpes. En el último partido le dieron un golpe, pero ha recuperado bien".

Cambios de dibujo: "No solemos variar mucho los conceptos, pero sí que algunas variciones haces por el rival. Pensamos que pueden jugar de una manera y después lo haces de otro modo. El día del Valencia nos fue bien porque lo habíamos empleado en otros partidos. Controlamos al Valencia toda la primera parte y que no llegaran a portería. Contra el Valencia cambianos porque creíamos que nos iba a ir bien, pero no fue así. El primer gol nos hizo daño y el segundo nos mató. Uno a veces piensa que el dibujo es importante, pero lo es el ánimo de los jugadores".

Espanyol: "El Espanyol ha pasado por diferentes fases. Empezó muy bien. Recibió un estímulo con la llegada de Rubi. Les vino bien. Luego es difícil mantener el ritmo todo el año. El equipo ha respondido bien. Juegan bien al fútbol, tienen conceptos claros. En nuestros partidos ha habido igualdad. En Copa en la vuelta nos comprometieron. Ahora cuando defiende lo hace bien, es sólido. Tiene jugadores con calidad y criterio".

Serra Ferrer ha sido quien se ha posicionado por la destitución: "Todo son especulaciones. No tengo la información que me das. Me siento respaldado, nadie me ha dicho lo contrario. De todo lo que se puede hablar en estas situaciones no hago mucho caso. Me centro en el Espanyol y es lo que me preocupa. Soy un empleado del club, vengo a trabajar, a intentar que los jugadores estén bien. Eso necesita mucha energía y no me desgasto. No estoy para leer ni para escuchar. Hay opiniones de todo tipo en el fútbol, las aceptas, las respetas y ya".

Su estado anímico: "Mosqueado no. Suelo empatizar muchísimo con todo el mundo. Lo primero que hago es ponerme en la situación de los demás. La situación para el club no es fácil porque hay una inmensa masa social en el club y hay muchos que no están contentos. Eso repercute en el ánimo de todos. Te generas ilusiones que después no cumples. Trato de mantenerme equilibrado. No saco pecho cuando hacemos cosas maravillosas y ahora no me vengo abajo. El mundo del fútbol es así. Llevo 40 años en esto. Estoy entero, convencido de lo que hago. Los futbolistas han mejorado, saben lo que hay y están contentos con lo que hemos hecho. No están satisfechos, tenemos ilusión por el futuro. Hoy les he dicho, hay que limpiar la cabeza, esto dentro de dos meses es una anécdota. Mañana el ambiente puede ser duro porque hay gente descontenta".

Aficionados que han dicho que no van a ir al campo: "Cada uno es un mundo. Lo vemos de la manera en lo que lo vemos. Tienes que respetar y no hay nada más que hacer. Habrá gente a la que le parezca bien lo que hago y otra que no. Elegí esta profesión y es lo normal. Sé que mañana ganamos y al final nos metemos en Europa muchos cambiarán. Ya ha pasado. No es la primera vez que la gente me cuestiona en estos dos años".

William Carvalho: "Tuvo una molestia que no la hemos solucionado del todo. En el aductor. Es un hematoma que tiene ahí que le incomoda y no está todavía para competir. No se siente con fuerzas para estar".

Copa de Francia. El Rennes ganó al PSG: "El Rennes era un equipo que seguramente uno no le da valor. Cuando llegan a una eliminatoria era un partido que los dos fueron muy igualados y en estas situaciones puede pasar cualquiera. Desgraciadamente no lo superamos, aunque hicimos cosas buenas. El Rennes se ha motivado, ha dado la mejor versión en todos estos partidos, han llegado a una final. Nosotros también estuvimos a punto, nos faltaron cuatro detalles. Ellos sí y la han ganado. No quiero decir que era un equipazo, porque seguramente tampoco lo es".