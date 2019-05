Indicios de estabilidad y normalidad en el Betis

Nada hace pensar, por lo acontecido estos días en la planta noble del Benito Villamarín, que vayan a producirse giros drásticos en la cúpula verdiblanca. La comisión deportiva despacha como de costumbre, entre ellos y con el entrenador, indicios claros de estabilidad y normalidad que contrastan con la fuerte rumorología que apunta a la marcha de, al menos, uno de los máximos responsables técnicos, si no ambos. Como ya se explicaba la semana pasada en estas páginas, Serra Ferrer aparece como el gran damnificado tras la ratificación en su cargo de Quique Setién hasta final de temporada. Incluso, algunas voces se decantan por el cumplimiento íntegro del contrato del santanderino, a quien se pediría una depuración de su ideario y se trataría de proporcionar una plantilla más competitiva, escuchando más su opinión en un hipotético escenario sin el actual vicepresidente deportivo. Ocurre que los movimientos recientes, con la firma del delantero realista Juanmi Jiménez como mascarón de proa, no concuerdan con esa vía de ruptura. Tampoco otros que no han visto todavía la luz y que suponen, en cambio, avances significativos con otros futbolistas de cara al ejercicio venidero, uno de ellos a coste cero al acabar contrato.

Igualmente firmes son las gestiones concernientes a la 'operación salida', con la venta al Levante de Sergio León como avanzadilla y la adquisición del 20% restante del pase de Camarasa como parte de la contraprestación. No es lo único en este apartado, donde un par más de componentes del plantel bético conocen ya que no entran en los planes del club para la 19/20, por lo que deberán encontrar acomodo.

En todas estas conversaciones ha participado, de la forma habitual, un Serra que capitanea, por ende, la planificación de la campaña próxima. Con todo, insisten otras fuentes solventes de la entidad heliopolitana, podría mantener su idea de irse, acaso a partir del 1 de septiembre y con su labor completada, pues se estaría buscando alguien que le sustituyera de perfil bético, experimentado y con un gran conocimiento del mercado. Sea como fuere, a día de hoy, la hipótesis de mayor peso sería la continuidad del de Sa Pobla, al menos por lo que se cuece en la Avenida de La Palmera. Por ello, Abelardo Fernández, que no renovará con el Alavés y que en Vitoria ven más cerca del Betis que de otras escuadras como el Sevilla, el Villarreal o el Girona, vuelve inevitablemente a escena, pues el asturiano es el técnico que prefiere el alto ejecutivo para comandar la nave verdiblanca. En este sentido, incluso, se filtra que, siga o no Serra Ferrer, podría renovarse la apuesta por el otrora zaguero del Barça, de quien se valora su juventud (49) y su versatilidad táctica, pese a que solamente ha dirigido hasta ahora a equipos modestos (Sporting, Alavés), en los que hubo más batalla que poesía.

No obstante, Haro y Catalán no quieren reducir tanto ni tan pronto el radio de búsqueda. De hecho, como también se apuntó en estas líneas, ni siquiera está descartado que siga Setién, aunque lo más lógico es que se apueste por un cambio en el banquillo, que los representantes de 'Ahora, Betis, Ahora' no desean que sea radical, sino procurando el aterrizaje de un entrenador que permita perpetuar las señas de identidad y parte del estilo que rigen desde hace dos veranos. Es en este contexto donde aparece el nombre de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', actual responsable del Espanyol, así como los contactos, a través de intermediarios, con Julen Lopetegui o con el Real Madrid para preguntar por Santiago Solari.

No cuadran tanto, pues, las últimas revelaciones acerca de movimientos para conocer las pretensiones de José Bordalás (Getafe), cuya filosofía choca frontalmente con la de Setién y que, definitivamente, no supondría el continuísmo que prefieren el presidente y el consejero delegado verdiblancos. El casting, en este sentido, se antoja bastante abierto, sin líneas rojas. Esto sería compatible con los avances en materia de fichajes y salidas, pues, normalmente, son los directores deportivos y secretarios técnicos los que, dependiendo de las necesidades, los tiempos y las oportunidades del mercado, cierran operaciones, antes incluso de elegir entrenador o, en el mejor de los casos, informando a los elegidos o los componentes de la terna final de los futbolistas que empiezan a cerrarse.

Pese a lo anteriormente expuesto, sería aconsejable que, una vez se cierre la temporada oficial y la inmediata gira por Estados Unidos, los rectores béticos tomen pronto cartas en el asunto para definir el futuro de Serra Ferrer y, por añadidura, el de Quique Setién para que la planificación no registre parones inoportunos y todo fluya con el ritmo deseable y recomendable.