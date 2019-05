Francisco: "Fue un mazazo muy duro pero tenemos que seguir compitiendo"

El entrenador del Huesca, Francisco Rodríguez, ha reconocido este sábado que han pasado una semana muy dura al estar descendidos tras la dolorosa derrota ante el Valencia en El Alcoraz, pero que seguirán compitiendo hasta el final de la Liga.

"Ha sido la peor semana de los jugadores y mía porque fue un mazazo. Ha sido muy duro todo una vez que se ha consumado el descenso pero quedan dos partidos, y vamos a tratar de competir porque somos profesionales y nos debemos a una ciudad, un escudo y un equipo que nos han apoyado durante toda la temporada", ha dicho Francisco.

El alicaído ánimo de los jugadores ha tenido que levantarlo durante la semana el entrenador del Huesca. "Están muy dolidos todos porque no se ha podido conseguir el reto de mantener la categoría para el que hemos trabajado ocho meses y eso es muy duro, pero les he animado a que tenemos que competir hasta el final porque nos debemos a la afición y al club que tanto nos han dado", ha analizado antes de iniciar el viaje para disputar el penúltimo partido de la Liga Santander frente al Real Betis.

Las causas de no poder cumplir con el sueño de la permanencia han estado, según el técnico del Huesca, en "la mala primera parte de la temporada que hizo el equipo".

"Sólo hicimos veinte puntos que han sido insuficientes para remontar aunque la culpa no es del inicio de temporada porque cuando nosotros llegamos también estuvimos nueve o diez partidos sin ganar por tanto se han hecho mal las cosas", explicó. "Durante 18 jornadas no supimos competir y no sacamos los puntos suficientes", ha concluido Francisco.

Sobre su futuro, que todo hace indicar que no seguirá en el Huesca, no ha querido tampoco pronunciarse, y ha emplazado al lunes para pronunciarse. "Ahora no me parece bien decir nada sobre mi futuro porque nos desviaríamos de la atención del partido, y el lunes habrá una rueda de prensa y lo diremos", agregó.

Para el encuentro ante el conjunto verdiblanco, Francisco hará jugar a algunos futbolistas que han tenido menos minutos durante la temporada. "Es posible que sí que jueguen algunos que no han tenido minutos, pero ya decidiremos este domingo quien juega. Podría haber cambios pero el equipo que salga tiene que competir porque nos debemos a la afición y al club", dijo.