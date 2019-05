La reflexión de Sergio Canales

Para Sergio Canales no hay descanso que valga. El centrocampista del Betis sufre una lesión en su tobillo que le ha dejado fuera en los últimos partidos. Para él, la temporada ya se ha acabado, aunque sus sesiones de entrenamientos, lejos de relajarse, se mantienen. El ex de la Real se ha ejercitado incluso en los días en los que el resto de la plantilla disfruta de descanso, como ha sido el caso de los dos últimos días en los que Setién concedió unas mini vacaciones al equipo.

Esos días Canales los ha usado para seguir trabajando, como él mismo ha compartido en su Instagram. En las imágenes 'colgadas' por el internacional, se le puede ver trabajando tanto en el gimnasio como sobre el césped de la ciudad deportiva, acompañado por los recuperadores del equipo, realizando ejercicios de fuerza, coordinación, velocidad, o series a intervalos de distinta intensidad. Un trabajo intensivo que pone de manifiesto sus ganas de dejar atrás ya la lesión que se produjo en el encuentro ante el Villarreal, la semana previa al derbi, para el que forzó y tras el que sufrió una primera recaída. Tras jugar de nuevo ante Levante y Espanyol, los servicios médicos le aconsejaron parar definitivamente para no agravar más su maltrecho tobillo. Desde entonces, trabaja duro, aunque al margen del grupo y no ha podido ayudar a sus compañeros en los últimos encuentros, en los que seguía en juego su participación en Europa que finalmente no ha conseguido. Puede que a ese fracaso se refiera el santanderino en la reflexión que acompaña a sus imágenes de Instagram, en las que Canales advierte de que "no se sale adelante celebrando éxitos, si no superando fracasos".

Lista de España

Al margen de la situación deportiva por la que atraviesa el equipo, el exjugador de la Real también está pendiente de la lista que Luis Enrique dará el próximo viernes para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 ante Islas Feroe y Suecia, los próximos 7 y 10 de junio, una lista en la que difícilmente podrá estar debido a su lesión. Canales debutó con la Roja el pasado 23 de marzo ante Noruega y se estrenó como titular el 26, ante Malta.