"Fekir llevará al Betis a otra dimensión"

El fichaje de Nabil Fekir por el Betis ha causado un gran revuelo en España, pero también en Lyon, donde han visto cómo su gran estrella se iba al conjunto verdiblanco. La periodista Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) cubre la actualidad del equipo francés para Footmercato y da las claves del nuevo jugador heliopolitano.

Fekir viene a llenar el hueco que dejaría Lo Celso si finalmente es traspasado, aunque Hattabi recuerda que hay diferencias entre uno y otro: "Es un jugador diferente a Giovani Lo Celso, que ha demostrado ser una buena apuesta para el Betis. Tiene otro estilo. Nabil Fekir es un jugador talentoso. Es un elemento que puede desbloquear un partido con un pase, un gesto, un gol. Él es capaz de marcar las diferencias en el uno contra uno. Es por esto que fue uno de los jugadores de la Ligue 1 que sufrió más faltas junto con Neymar (PSG) e Ismaïla Sarr (Stade Rennais). Es un jugador de centro de gravedad bajo, afilado y cuyo juego se basa en gran medida en los apoyos, lo cual fue complicado para él después de su grave lesión. Nabil Fekir también tiene una buena visión y entiende el juego de manera inteligente. Finalmente, llevará su experiencia del más alto nivel añ Betis. Es un futbolista habituado a la Champions que ganó la Copa del Mundo con el equipo de Francia. Defensivamente, Nabil también está capacitado para trabajar, pero su gran impacto será en el desempeño ofensivo. Ahora la pregunta será si podrá adaptarse rápidamente a la Liga, que descubrirá. En este sentido, Lo Celso tenía la ventaja del idioma", subraya.

Una de los aspectos que más sorprenden de la operación es el precio del traspaso, ya que hace un año el Liverpool iba a pagar 60 millones por él. "Si te soy sincera, sí que me sorprende mucho. Creo que el Betis ha dado un gran golpe incluso teniendo en cuenta que le queda un año de contrato. Pero a este precio, sigue siendo muy interesante dado todo lo que puede traer. Sabiendo que podría salir por mucho más en caso de reventa. Sin querer ofender al Betis, sí que en Francia vemos esto como un paso hacia atrás, pues pasa de jugar Champions a no estar en Europa. Él es capitán del OL y campeón del mundo. Pero sobre todo, es un gran jugador. Así que esperábamos que se uniera a un club un poco más alto. Sabemos que Nápoles, el AC Milan y el Arsenal tenían un ojo en su situación. Y hace un año estuvo a punto de firmar en Liverpool. Hay que felicitar al Betis por haberlo convencido y apuntar a esos equipos que no se han atrevido a apostar por él sabiendo que quería salir este verano. Fekir ha visto cómo los jugadores de su generación como Lacazette (Arsenal) y Tolisso (Bayern Munich) se fueron. Luego hubo la segunda ola con Ferland Mendy (Real Madrid) y Tanguy Ndombele (Tottenham) este verano. Así que él realmente quería despegar este verano", cuenta.

Para la conocida periodista, Fekir debe llevar al Betis a otro nivel: "Él tiene experiencia y el fichaje de un jugador así le puede llevar al Betis a otra dimensión en todos los niveles".

Para Hattabi, Fekir no tardará mucho en dar el salto a un poderoso desde el Betis: "Esto es una certeza. Nabil Fekir en su mejor nivel interesará a los mejores clubes. No hay duda al respecto. Por lo que podría ser un buen valor añadido para el Betis. Ahora, debe hacer una temporada sin lesiones, lo que no siempre ha sido así, y aprender este nuevo campeonato y este nuevo equipo. Pero si el Betis tiene la suerte de tener al gran Nabil Fekir, habrá gente que llamará a la puerta dentro de un año".

En cuanto a su demarcación, Fekir se puede adaptar perfectamente a las variables que emplee Rubi. "Es un jugador versátil. Es una de sus grandes cualidades. Como dijo Sylvinho, el nuevo entrenador, puede jugar en un 4-3-3, un 4-2-3-1 o en un 4-4-2 en rombo. Puede evolucionar en una banda, aunque le gusta menos, o como segundo punta. Pero donde ha jugado mejor siempre ha sido por detrás del delantero cuando el OL utilizaba un 4-2-3-1. Le deja libertad mientras le permite moverse cerca del área contraria. Es un jugador inteligente, es capaz de adaptarse", explica Hattabi.

El Betis también ha fichado a un futbolista con mucha personalidad: "En Lyon, fue el capitán del equipo durante estas dos últimas temporadas. Fue un líder, sin ser alguien que tenga que pedirlo. Nabil es la fuerza silenciosa. Es una persona discreta pero que sabe ser escuchado cuando es necesario. Se sentirá más cómodo hablando en el campo. Allí, es un líder técnico que puede hacer diferencias. Siempre es positivo".

Dahbia Hattabi también resalta la importancia de Yassin en la operación: "El Betis hizo la diferencia ahí. Era importante que Yassin se incluyera en la operación de Nabil. Ya estaba previsto por el Liverpool. Yassin estuvo en en el reserva el año pasado y se entrenaba con los profesionales. Hizo sus primeros partidos profesionales la temporada pasada. Fueron algunas apariciones. Lo conocemos menos que a Nabil. Es un jugador que no escatima esfuerzos y es animado y técnico, un poco como Nabil", cuenta.