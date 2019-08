Desde Reino Unido avanzan el acuerdo Betis-Tottenham por Lo Celso

La era post Serra Ferrer comenzaba cargada de dudas. Pocos eran los que apostaban por la viabilidad de un proyecto sin el balear, 'padre' de los mayores éxitos deportivos del Betis de las últimas décadas. Pero, con el paso de los días, la planificación verdiblanca ha ido avanzando y cumpliendo con el 'timing' establecido por la nueva comisión deportiva.

Poco a poco se han ido cubriendo etapas. Se ha 'colocado' a jugadores con los que ni Rubi ni el club contaban, como Sergio León, Brasanac, Inui o Boudebouz, pero también se han cerrado las salidas de Pau López y Junior, importantes ventas que han dejado en caja más de 50 millones de euros. Se han concretado las llegadas de Juanmi, Dani Martín, Pedraza y Fekir, a la espera de ir a por el delantero, el deseado Borja Iglesias, una operación que acometerán una vez cerrada la marcha del hispano-dominicano.

Es por eso que todas las miradas se centran ahora en Giovani Lo Celso. Todo apunta a una gran venta, la mayor en la historia del club, con un postor, el Tottenham, al acecho. Pero el conjunto londinense no llega, de momento, a los 75 millones que pide el Betis de partida por el internacional albiceleste. El próximo jueves se cierra el mercado en Inglaterra, lo que obliga a los 'Spurs' a subir su oferta antes de ese 'deadline'.

Con el jugador ya lo tendrían todo cerrado -según La Gazzetta dello Sport, recibiría 4 millones por cada una de las cinco temporadas que firmaría allí-, pero el Betis no cede. Hasta el punto que los hechos se traducen en una firme declaración de intenciones. Lo Celso ha viajado a Marruecos con el equipo para el amistoso contra el Raja, pero no ha jugado.

El mensaje que el Betis lanza a navegantes es claro. No saldrá a cualquier precio. E, incluso, desde la planta noble del Villamarín filtran que no descartan que pueda seguir un año más si no llega la propuesta que satisfaga a todos. Esta posibilidad, no obstante, es altamente improbable.

El órdago parece haber tenido respuesta. Al menos, así lo afirma el afamado periodista del Daily Record Duncan Castles, que hace escasos minutos informaba de un acuerdo cerrado por 52 millones de euros fijos y otros ocho en variables.