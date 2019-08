Un buen motivo para que Rubi confíe en Juanmi ante el Barça

Sabe que lo tiene tremendamente complicado para poder contar en el Camp Nou con su fichaje estrella, un Borja Iglesias que quiere estar ante el FC Barcelona y que, por ello, se va a probar en la mañana de este viernes, pero Rubi cuenta con un 'arma secreta'.

Y es que el técnico catalán, que no es partidario de forzar al 'Panda' si los médicos no le transmiten que hay cero riesgos, podría optar por colocar en punta a Juanmi Jiménez. No sólo ya porque el cuadro de Ernesto Valverde te obliga a vivir la mayor parte del choque en tu campo y necesitas mucha velocidad tras el robor para transitar, sino porque se da el caso de que al malagueño, quien curiosamente arribó a Heliópolis incluso antes que el propio Rubi, se le da especialmente bien enfrentarse al cuadro culé.

Tanto es así, que no hay un equipo al que le haya hecho más goles (4). La estadística invita al técnico heliopolitano, por otra parte, a sacarle de inicio, pues Juanmi ha marcado tres tantos en sus últimos cinco partidos en LaLiga ante el Barça saliendo como titular.



Rubi, sin embargo, maneja distintas alternativas en el caso de que Borja no llegue a tiempo a la cita del domingo. Una opción pasa por colocar a Loren Morón en punta, dado que el marbellí es más referencia que Juanmi y que, pese a servir para poco, llega de hacerle un gol al Real Valladolid. En ese caso, el ex de la Real podría actuar por la izquierda, al igual que si Nabil Fekir actuase como 'falso 9', algo que ya hizo en el Olympique de Lyon.

Sea como sea, a Juanmi se le da bien el Barça. De eso, por sus guarismos, no hay duda.