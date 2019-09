La filosofía del nuevo Betis, según Joaquín

Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) afronta una nueva temporada como uno de los referentes del Real Betis y uno de los jugadores más carismáticos del fútbol español. EFE habló con él en exclusiva tras la presentación del álbum Panini de LaLiga Santander 2019-2020, del que es portada.

Pregunta: ¿Qué análisis hace del arranque de temporada del Betis?

Respuesta: La victoria del otro día fue importante al no sumar los dos primeros partidos. El del Valladolid fue un partido con circunstancias desfavorables para nosotros porque nos quedamos con uno menos y un gol en el último minuto nos dejó sin puntos. Después visitamos el Camp Nou, que siempre es un campo muy difícil.

Sabíamos que teníamos que sumar contra el Leganés. Creo que hicimos un buen partido y esa es la idea del equipo, poquito a poco ir engrasando la máquina, que los nuevos jugadores se integren y que de alguna manera el concepto nuevo del míster vaya mejorando.

P: ¿Cómo ve el nuevo proyecto?

R: Llevamos varios años en los que hemos disfrutado mucho, donde hemos hecho cosas importantes. Ahora llega un entrenador nuevo, jugadores nuevos. Hay que equilibrarlo todo, buscar esa filosofía que el míster quiere. El equipo poco a poco va mucho mejor. El otro día vimos un equipo agresivo, que quiere jugar al fútbol, que es protagonista con el balón. Esa es la filosofía.

P: ¿Se plantea ser entrenador en un futuro cercano?

R: Es complicado pensar en ser entrenador cuando uno está en activo. La vocación ahora mismo como tal no es que la tenga muy ahí pero es verdad que me gustaría sacarme el carné de entrenador. Creo que es positivo y no está de más para el día de mañana pero ahora mismo no es mi primera idea ser entrenador cuando deje el fútbol.

P: ¿Se ve volviendo algún día a la Selección?

Me gustaría, pero no me veo porque he estado en momentos buenos durante esos últimos años y no he ido así que me descarto totalmente. Al igual que han tenido la oportunidad otros compañeros, y me alegro muchísimo por ellos, creo que la he podido tener yo y no he ido.