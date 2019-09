Canales: "Se verá una mejor versión"

Sergio Canales no ha empezado como quería, a su mejor nivel, en esta temporada 2019/2020. Lastrado por las molestias en el tobillo del final del curso pasado, el cántabro se perdió el choque inaugural contra el Real Valladolid en el Benito Villamarín.

Un contratiempo que el '10' bético ya ha dejado atrás y le hace mirar al horizonte con mucho más optimismo toda vez se reactive LaLiga después de este parón de selecciones. "Estoy tranquilo y trabajando fuerte para estar al cien por cien y sé que lo voy a estar enseguida. No tengo mayor preocupación, acaba de empezar LaLiga. Sí que es verdad que en los primeros partidos me está costando pero en muy poco se va a ver, no la versión del año pasado, sino mejor porque he crecido mucho mejor. En ese sentido, sé que va a ser una temporada muy buena tanto para los béticos como para mí", dijo en declaraciones a los medios oficiales de la entidad.

Avalado por su gran rendimiento bajo las órdenes de Quique Setién, donde gran parte del fútbol ofensivo partía de sus botas, Canales sabe que no vale demasiado lo que hizo en campañas anteriores y que tiene que volver a ser el que deslumbró a todos: "Esto del fútbol es presente. El pasado ya no vale y el futuro no se mira. Al final sí que es verdad que esta pretemporada ha sido un poco diferente para mí, me ha costado un poco más por los problemas que tuve al final de temporada".

Sergio Canales tiene como objetivo regresar a la selección española, puesto que no ha sido llamado por el nuevo seleccionador, Robert Moreno, para los últimos compromisos.