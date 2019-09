Tiene clase para dar y regalar: la sutileza de Fekir

Fekir ha demostrado en tres partidos que, con él, el Betis ha fichado a un jugador que marca las diferencias. No obstante es campeón del mundo con Francia y un habitual en las convocatorias de Didier Deschamps.



Aunque no parte con el cartel de titular en el combinado 'bleu', Fekir sí que tiene sus minutos para demostrar de qué pasta está hecho. Ayer sólo necesitó seis para dar una asistencia marca de la casa.



La jugada nace en campo francés. El verdiblanco recibe, se apoya en un compañero y sale disparado para ocupar posiciones cerca del área.



Pero la magia aparece cuando se planta en la frontal y tira la pared con Ikoné. El toque sutil de tacón es sublime. Luego el futbolista del Lille resuelve ante el meta albanés.



Fekir volverá a tener otra oportunidad ante la débil Andorra dentro de dos días. En ese duelo, Deschamps podría dar más minutos al ex del Lyon.





Con el Betis, el atacante lleva ya dos goles en tres partidos y apunta a ser uno de los mejores fichajes del campeonato.