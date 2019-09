El Pedraza más personal: la elección del dorsal, sus aficiones, el cariño de su pueblo...

Los dorsales gustan no sólo a los aficionados sino que los futbolistas también tienen sus filias y sus fobias para elegir uno con el que se le identifique durante el largo curso. En el caso de Alfonso Pedraza, uno de los recién llegados al Real Betis Balompié durante este mercado de fichajes, el número que lleva en su espalda ha ido cambiando durante la pretemporada.

En un inicio se vistió con el '25', pero después, entre tanta ida y venida de compañeros, se ha decantado por portar el '6', un dorsal con mucho peso en esta época reciente verdiblanca, debido a Fabián y Canales, y que también tiene mucha historia en este deporte con la posición en la que él se desenvuelve sobre el césped. Así lo explica él mismo.

"La verdad que el '25' no me gustaba. Hablé con mi representante y le dije que me iba a coger el '6'. Dicen que es el de los carrileros brasileño, como Roberto Carlos en Brasil, y lo pillé. Lo dejaba libre Canales también y la verdad es que es un número que me gusta".

Hablando de jugadores que han vestido ese número con su selección, Pedraza es sabedor que vestir la casaca de combinado absoluto es complicado y es algo en lo que no piensa por ahora: "Estoy concentrado en el Betis ahora mismo, donde lo quiero hacer bien. Además, hay mucha competencia".

