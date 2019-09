Bartra también alucina con Fekir: "Tiene algo especial"

Marc Bartra admite que no ha comenzado la temporada a su mejor nivel y por ello entendió su suplencia en el encuentro ante el Leganés.

"Cuando supe que no sería titular solo pensé en ponerme al mejor nivel cuanto antes. Me quise centrar en pensar que podía entrar a ayudar y si no en el siguiente partido ser titular. Puedo ayudar mucho al equipo. Hay que respetar las decisiones", ha dicho en una entrevista a Onda Cero.

Para el catalán, ésta está siendo una época de cambios, empezando por el entrenador y pasando por la forma de jugar, por lo que pide paciencia.

El central cree que la idea ha cambiado: "Mentiría si dijera que jugamos igual que el año pasado. Sí que seguimos con la idea de ser protagonistas y tener la pelota pero ahora hay cosas distintas. Tenemos que ir cogiendo esos conceptos. Poco a poco vamos asimilando lo que quiere el míster. Somos una gran plantilla, todos queremos remar en la misma dirección y se pueden hacer cosas".

En cuanto a su situación personal, Bartra volvió a dejar claro su compromiso con el club, al que llegó, recuerda, para formar parte de un proyecto de larga duración. "Estoy muy bien en el Betis, tomé una decisión desde el momento que hablé para venir. Mi idea asentarme en un club y sentir que formo parte de él y que la gente lo sintiera así. Firmé cinco años y ahí está mi foco. Trato de ayudar y hacer las cosas bien aquí".

Por último, Bartra se deshizo en elogios hacia su compañeros Fekir. "Es un jugador que muy completo. Es talento y desequilibrio, corre y trabaja. En el primer partido trabajó con uno menos y nos ayudó. No pierde balones. Le da continuidad al juego. Es un jugador completo, campeón del mundo... Tiene algo especial".