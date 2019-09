Betis 3-4 Depor: Se confirma el mal inicio

El Betis confirma su mal arranque liguero y tras su derrota en la primera jornada en el tiempo añadido, no pudo estrenar su casillero de puntos en Primera división femenina pese a vérselas con un equipo recién ascendido. El equipo de Antonio Contreras tuvo el control del juego durante la mayor parte del duelo, pero fue el Deportivo el que estuvo más acertado en la locura goleadora que se vivió en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El ejemplo más palpable se vivió en la primera mitad, que acabó 1-1, pero que bien pudo hacerlo con un resultado mucho más favorables para las locales. Aunque el Depor se adelantaba a los dos minutos por medio de Peke, era el Betis el que dominaba y contaba con la mayoría de las ocasiones. Al fin, se hacía justicia y llegaba el empate a los 24 minutos tras un buen cabezazo de Ana González.

Un penalti a favor de las sevillanas, cometido sobre Rosa Márquez, parecía que iba a enderezar la situación, pero Priscila lo lanzó al larguero. Luego, Sullastres salvaba el 2-1 ante Fedorova y así se llegaba al descanso con la incertidumbre en el marcador.

Una incertidumbre que se transformó en nerviosismo local cuando, de salida, el Depor anotaba dos goles en diez minutos que ponían contra las cuerdas a las chicas de Contreras. Gaby, a la salida de un córner, y de nuevo Peke tras una contra llevada por Athenea confirmaban la sorpresa del Deportivo.

El Betis, no obstante, no se vino abajo y siguió a lo suyo. Así llegaría el gol de la esperanza. Sullastres fallaba a la salida de un córner y Cazalla lograba meter la cabeza para poner el 2-3 provisional con quince minutos por delante. Un cuarto de hora que se le iba a hacer eterno a las de Manu Sánchez, acosadas por un Betis que tenía el monopolio del balón. Sin embargo, parecía claro que no era el día bético y la venezolabna Gaby, a dos del final, ponía el tanto de la sentencia (2-4) tras recoger un rechace. Aún daría tiempo para que Abam anotara el tercera tanto verdiblanco, pero ya era demasiado tarde para más.