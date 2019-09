Canales: "Es un buen punto"

Canales daba valor al punto logrado ante el Getafe por las circunstancias, que hicieron que jugara de pivote: "Por la situación del encuentro me he encontrado cómodo, los jugadores la quieren, no se esconden y lo hacen más fácil. El punto es un buen punto".

El planteamiento del Getafe no les sorprendió, tal y como reconoció a los medios oficiales: "Es un rival que está acostumbrado a defender y jugar a la contra. Con uno menos sabíamos que iba a ser complicado. El punto lo valoraremos yendo a por los tres el viernes".

Canales señaló que el equipo es consciente de que hay que entrar bien a los partidos: "Nos está costando al principio. Antes de empezar lo hablamos. Salimos metidos, pero hemos tenido imprecisiones que nos ha costado la confianza que normalmente tenemos. Estamos en una transición, es un cambio de todo, trabajamos bien. Este equipo está hecho para estar arriba. LaLiga es muy larga. El año pasado empezamos bien hasta enero y el Valencia al revés".

El apoyo del público fue fundamental: "En el descanso hemos hablado que jugábamos con uno menos, pero íbamos a tener apoyo hasta el final y eso te da energía. Fuera de casa hubiera sido más complicado".