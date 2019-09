El exagente de Fekir da su versión: "Tiene que dejar de tomarnos por tontos"

En una entrevista reciente en L'Equipe, Fekir culpó a su exagente de su frustrado fichaje a Liverpool. El francés alegaba que su rodilla estaba en perfecto estado, en contra de lo que aseguró su agente para excusar que no se hiciera finalmente la operación.

"Estas cosas pasan cuando no te rodeas de buenas personas", llegó a decir el bético sobre el que fuera su representante.

"¿Quiere saber la verdad? Sepa que ni yo la conozco. Le aseguro que pasé el examen médico y decidieron no firmarme. Querían hacerme creer que era la rodilla, pero buscaron una excusa y los exámenes médicos en Clairefontaine fueron muy claros... ", dijo el francés, quien no culpa al Liverpool del desenlace. "Lo que me molesta es que, al tratar de presentar este problema pseudo-físico, otros clubes que estaban potencialmente interesados se retirarno. Pero detrás, cuando no te rodeas de buenas personas, te duele"

Ahora, ha sido el empresario el que le ha respondido en el mismo medio. "Tiene que parar con el tema y dejar de tomar a la gente por tontos. Todo el mundo sabe lo que pasó. Su llegada al Liverpool se cayó por dos motivos. Uno, su rodilla, aunque los dirigentes estaban dispuestos igual a seguir adelante. Y segundo, por la aparición de un pseudo-agente extranjero que exigió que las negociaciones comenzaran desde el principio. Ante esta situación los líderes del Liverpool decidieron renunciar a su fichaje", aseguró Jean-Pierre Bernés.

Fekir ya ha pasado página y está feliz en el Betis, donde ha comenzado como un tiro. Cambió de agente y tomó una decisión con la que está más que satisfecho.