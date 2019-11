Real Betis-Valencia: Única vía para deshacer la soga

No debe ser fácil trabajar con la espada de Damocles pendiendo de tu cabeza. Tampoco teniendo la certeza de que, al siguiente paso en falso, tu cabeza será servida en bandeja de plata. Y muchísimo menos sabiendo que el relevo ya está decidido, que no hay vuelta atrás y que todo parece estar escrito. Pues así ha tenido que trabajar Rubi las dos últimas semanas -antes incluso-. La derrota en el derbi no hizo sino alargar una agonía a la que no se le ha puesto fin antes porque los rectores verdiblancos no habían logrado convencer a su sustituto.

Con el 'sí, quiero' de Setién ya amarrado, es sólo cuestión de tiempo. Un fallo más y la etapa de Rubi habrá tocado a su fin. El silencio institucional de las últimas semanas confirma que la confianza en el de Vilassar de Mar se ha perdido por completo. Haro y Catalán no han dudado en dejarlo solo ante el peligro mientras acercaban posturas con el técnico cántabro, por lo que la cita de esta tarde en el Benito Villamarín se antoja a vida o muerte para él. Sólo un triunfo podría evitar que el dedo ejecutor se gire hacia abajo y condene a Rubi al infierno de los fracasados.

Y por si fuera poco, a este vacío al que se enfrenta el entrenador bético se asoma con importantes bajas en su once. A las ya conocidas de Feddal -sancionado-, William Carvalho y Javi García, lesionados, se le han sumado en las últimas horas las de Cristian Tello y de Marc Bartra, que sufren sendas lesiones musculares.

Estas cinco bajas condicionarán la toma de decisiones. Principalmente, las que tienen que ver con el dibujo. En los últimos encuentros, el Betis había regresado al esquema con tres centrales, adelantando a Bartra al pivote para fortalecer el centro del campo y dotar de más equilibrio al equipo que más goles ha encajado de toda LaLiga. Pero, sin Feddal, sin el canterano culé y con Javi García lejos de su mejor forma, la opción del canterano Édgar se presenta como la única viable para mantener el dibujo.

En caso contrario, Rubi podría recuperar el 4-4-2, lo que supondría una nueva oportunidad para Borja Iglesias junto al indiscutible Loren Morón, aun a riesgo de perder parte de la solidez ganada en los últimos encuentros. El resto del equipo no depararía muchas sorpresas, con la más que probable vuelta de Joaquín, sacrificado en las últimas jornadas por el necesario cambio de sistema.

Enfrente tendrá a todo un Valencia en racha, que viene de encadenar tres victorias consecutivas ante Granada, Espanyol y Lille en Champions, aunque con importantes. Celades sólo recupera a Soler y Rodrigo, por lo que ha tenido que llamar a Javi Jiménez y Esquerdo, del Mestalla, para completar la lista.