Édgar prolonga el 'plan B' del Betis

No es ningún secreto que Rubi, entrenador del Betis, no es admirador de la línea de tres centrales. Sin embargo, presionado por los resultados y otros factores, el catalán la estrenó esta temporada en en el Santiago Bernabéu, obteniendo un empate (0-0) que hizo que le diera continuidad en un derbi en el que, pese a la derrota, siguió frenando la sangría de otros choques.

Así, ante las bajas del sancionado Feddal y el lesionado Bartra, el míster heliopolitano decidió darle la oportunidad al canterano Édgar González para mantener la disposición táctica.

Buen encuentro del zaguero catalán, actual capitán del Betis Deportivo. Disciplinado y muy atento siempre a Rodrigo Moreno, uno de los motores che, salió incluso al centro del campo para frenar las acciones del delantero visitante. No dudó Rubi en darle la oportunidad al ex del Espanyol B y continuar así con un sistema que está contribuyendo a paliar el agujero creado por la ausencia de un mediocentro específico, lo que provoca un balance defensivo deficiente. No obstante, Sergio Canales y, especialmente, Guardado, mejoraron en esta faceta.

Las estadísticas (9 remates del Valencia por los 25 del Betis) constatan la eficiencia del 'plan B' de Rubi, a la espera de hallar la regularidad deseada. Pese a la apuesta de la línea de tres, el Betis acabó con un 1-4-2-3-1, obligado por los problemas físicos de sus centrales.

Édgar no pudo culminar su gran actuación al marcharse por unas molestias, pasando a una defensa de cuatro, con Mandi y Sidnei de zagueros; aunque el brasileño, lesionado, tampoco pudo acabar, relevándole Barragán.

Canales hizo de Fekir