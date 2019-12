Betis y Sevilla ya conocen los árbitros de la jornada 16

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acaba de hacer pública la designación arbitral para la jornada 16 del campeonato liguero. De esta forma, el castellano-manchego Valentín Pizarro Gómez será el encargado de arbitrar el Real Betis - Athletic de Bilbao que se disputará el domingo a las 14:00. El catalán Alfonso Álvarez Izquierdo será su ayudante desde la sala VAR de Las Rozas.



Será la primera ocasión en la que Pizarro Gómez dirija un encuentro del conjunto verdiblanco, mientras que que Álvarez Izquierdo ha arbitrado hasta 21 encuentros a los de Heliópolis mientras se encontraba en activo, con un balance nada positivo de cinco victorias, ocho derrotas y ocho empates.



Por su parte, el también catalán Xavier Estrada Fernández ha sido designado como colegiado del CA Osasuna - Sevilla FC que cerrará la jornada el domingo a las 21:00 en el estadio del Sadar, mientras que el valenciano Antonio Mateu Lahoz ha sido elegido como ayudante de VAR.



Se trata de una elección positiva para el Sevilla ya que con el catalán ha disputado un total de 24 partidos con un saldo de doce victorias, siete derrotas y cinco empates. Peor le ha ido al equipo hispalense bajo la dirección de Mateu, con quienes han obtenido doce derrotas, once victorias y tres empates en 26 encuentros.



Un anuncio errático.



La federación ha tenido que eliminar la primera publicación de las designaciones debido a un error en la elección de los escudos de los diversos equipos para cada encuentro. De esta forma encontrábamos, por ejemplo, que el Real Madrid se enfrentaba a él mismo, pues el lugar que debía ocupar el escudo del Espanyol lo ocupaba el logo del equipo blanco, que el Betis tendría que disputar un partido el sábado ante el Levante (en lugar del Valencia) y disputar el suyo ante el Granada (y no contra el Athletic de Bilbao) o que el Sevilla no disputaría ningún encuentro esta jornada y sería el FC Barcelona quien visitaría a Osasuna.





???????CORRECCIÓN | Estos son los ÁRBITROS para la jornada 16 en Primera División y la 19 en Segunda.



???? En el anterior tweet, evidentemente, había un error.



?? https://t.co/CAYnimzmdb pic.twitter.com/0pwSojt9gM — RFEF (@rfef) December 2, 2019

La federación rápidamente ha corregido este error y ha publicado un nuevo tuit con los escudos correspondientes a cada equipo y admitiendo este fallo.