El nuevo método del Betis para no equivocarse en el mercado de fichajes

El pasado verano el Betis y Serra Ferrer decidieron separar sus caminos. La salida del de Sa Pobla se escenificó con los famosos seis folios en los que se desglosaban los aspectos a mejorar dentro de la dirección deportiva verdiblanca y que derivaron en la dimisión de Don Lorenzo dieron paso, tras un importante ruido mediático, que se ha traducido en una nueva metodología que, en palabras de José Miguel López Catalán permitirá al Betis llegar al mercado invernal mejor preparado que nunca.

ESTADIO ha podido saber cómo es el método de trabajo implantado en el departamento que coordina Alexis Trujillo bajo la supervisión del propio López Catalán, que junto con Haro y el propio Alexis tienen el poder ejecutivo de las operaciones. Un nivel por debajo están Ángel Catalina y Jesús Sánchez, mientras que los scouts son el último eslabón de la cadena y los encargados de recoger la información 'in situ'.

El principal cambio en la metodología, más allá del manido Big Data, es el de cómo se recoge la información y cómo se almacena. En su día fue el punto de crítica más importante hacia Serra Ferrer, que tenía un importante control del mercado gracias a su red de contactos, pero que carecía de una base de datos propia para la toma de decisiones.

En el actual sistema el volumen de información es ingente. Los doce scouts que conforman el cuerpo de ojeadores del Betis viajan cada semana para presenciar partidos en vivo, tanto de las principales ligas del Viejo Continente como de, por ejemplo, los principales filiales de los equipos de LaLiga.

Los informes que se elaboran de cada partido recogen información de los 22 jugadores (28 contando con que se realicen todos los cambios) que disputan el choque, por lo que la base de datos del Betis ha crecido mucho en los pocos meses en los que lleva instaurado este sistema. El Betis es el poseedor de esta información independientemente de quién esté al frente de la dirección deportiva, por lo que no importa si hay un cambio al frente de la misma. Es otro de los cambios importantes introducidos en este nuevo plan del Betis para la captación de jugadores.

Niveles de acceso

Otra de las novedades es que existe una jerarquía en el acceso a la información, lo que significa que no todos los miembros del departamento tienen el mismo acceso a los informes. Así, los que están en la cima de la cadena (Alexis o el propio López Catalán) pueden consultar toda la información almacenada, mientras que los scouts no acceden a la información de otros scouts. Esto sirve para que sus informes no estén contaminados por otros previos y que si dos ojeadores ven a un mismo jugador haya dos informaciones totalmente diferentes, lo que termina enriqueciendo la base de datos.

La nueva metodología también incluye la utilización de las herramientas tecnológicas que existen y que usan la mayoría de clubes del Viejo Continente como el achiconocido Wyscout, para visionar partido, u otras como Scout7, que permite organizar y jerarquizar esa información que van recogiedo los ojeadores.

Con estas armas, el Betis considera que llega mejor preparado que nunca al próximo mercado invernal. Ahora falta que la decisión final sea la acertada.