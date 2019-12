Rubi: "¿Setién? No le he dado demasiadas vueltas"

Dos victorias consecutivas, la primera a domicilio y diez puntos de los últimos quince posibles. Con estos números Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha conseguido levantar al Betis, sacarlo de los puestos bajos de la tabla y acercarlo a la pelea por entrar en Europa. El técnico catalán ha pasado por los micrófonos de El Larguero para hacer un repaso al estado actual del equipo y sincerarse acerca de los malos momentos al frente de los verdiblancos.

El ex del Espanyol es sabedor de que el arranque de los de Heliópolis no ha sido el esperado, y define el inicio de temporada como "muy duro", aunque cree que el equipo ha dado por fin con la tecla: "Parece que ahora lo estamos medio arreglando y espero que no lo volvamos a estropear, que el equipo siga consiguiendo puntos y haciendo buenos partidos".

El técnico cree que el peor tramo de la temporada ya ha pasado y que todos "han aprendido un poco del equilibrio" que tanto jugadores como cuerpo técnico desean. "No podemos dormirnos, pero sí que noto que las ideas del cuerpo técnico cada vez llegan un poquito mejor".

Acerca de los rumores sobre un posible regreso de Setién para sustituirlo, Rubi afirma que no le ha dado "muchas vueltas" al asunto. "Es verdad que fue entrenador aquí, pero poco más de si será verdad o no. Es lo que siempre se dice, si el río suena... pero como no lo sé no daba más cuerda porque son cosas que uno no puede controlar".

Respecto a su relación con la parroquia verdiblanca, el preparador catalán asegura sentirse un "privilegiado" por tener a la afición de su lado. Esto, según el propio Rubi, se debe a que el equipo ha dado la cara en los partidos de casa: "El día que no se ha ganado, se ha reconocido el esfuerzo del futbolista. Luego nos hemos quedado con diez dos veces en la primera parte, algo atípico, pero siempre he notado que la gente en la calle transmitía ánimo para levantar al equipo y seguir trabajando, no puedo mostrar otra cosa que no sea agradecimiento".

Se ha visto en algún momento fuera del equipo. "Posiblemente la semana del Valencia. Todo el mundo decía que si no se ganaba ese partido, lo normal es que hubieran cambiado de entrenador. Al final te llegas a pensar que es verdad, pero también te digo que tampoco me he recreado en ello. Llevamos un mes intentando ayudar a tomar buenas decisiones, par que el estado de ánimo de los jugadores no bajara y preparar los partidos en el caso de que fueran una final".

Falta de respaldo por parte de la directiva. "Hay una parte que entiendes y otra que no. Lo entiendes porque no estamos sacando los resultados previstos entre todos, pero es verdad que te duele, acabamos de llegar y sabemos que nos han pasado situaciones algo atípicas. Puedes pensar en tener un poco más de paciencia, pero también te digo que hemos pensado en esto muy poco y hemos estado centrados en el trabajo, reunirnos con los jugadores, hablar con ellos y entrenar. Sé que es la única forma de sacarlo adelante, todo lo demás no me ayuda a mí en el sentido de que si me dejara llevar por todo esto podría afectar al vestuario".

Rumores de su salida. "Es una cosa que no puedes controlar del todo. No sabes si es verdad, que puedes ser el último en enterarte. Yo entiendo que es un negocio y al final los resultados mandan y si entienden que no estás respondiendo a las expectativas pues pueden tomar decisiones. Tampoco creo que sea importante que yo pida respaldo, me he sentido muy bien tratado por la dirección deportiva, que ha estado cada día con nosotros y siempre intentando ayudar, preguntando qué hacía falta y no quiero ser desagradecido en ese sentido".

Actitud ahora que se están sacando resultados. "Intento en las buenas no pasarme de chulo y en las malas estar tranquilo. Los nervios y el obcecarse es el que te hace no tomar decisiones con mayor facilidad o perder de vista las correctas. Yo intento tener un equilibrio en ese sentido".

¿Sentía que iba al matadero cada semana?. No lo sé, es verdad que yo hice la coletilla de que sentía un poco eso, que iba al matadero. También es verdad que soy entrenador de fútbol, lo tengo que entender. Si el equipo no gana tres partidos seguidos se generar nervios, soy yo el que se preocupa por que se intente ganar y por ponerlo todo para que sea así".

El objetivo no es otro que Europa. "Nosotros queremos pelear por esos puestos, es la mentalidad con la que yo he venido aquí. Dejé un club que iba a jugar la Europa League, que era una cosa muy apasionante. Tenemos que mirar ahí, aunque es verdad que es un camino largo y que, aunque no se esté peleando en todo momento, lo importante es llegar al final de la temporada luchando por ello. Yo siempre miro para arriba, nunca hacia abajo. Me parecería muy mal trabajo por mi parte si el Betis estuviera muchas más jornadas sufriendo por la categoría".