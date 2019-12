Rubi, sobre el Athletic, los pivotes, los delanteros y la opción de la Champions

Rubi, entrenador del Betis, ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al choque ante el Athletic de Bilbao, un rival al que considera muy peligroso pese a que fuera de casa no rinde como en San Mamés. El técnico ha hablado de todos los temas de la actualidad verdiblanca, incidiendo en las opciones que tiene para el pivote o en la posibilidad de que Borja y Loren jueguen juntos.

Loren y Borja Iglesias: "No descarto que en cualquier momento vuelvan a jugar. Hay momentos en los que han coincidido. Nos tiene que dejar tranquilos que tenemos dos muy buenos delanteros y alguno más. Lo importante es que el Betis marque goles".

El Athletic fuera de casa: "San Mamés es un campo de los más difíciles de España, no sólo este año, sino históricamente. Es que cuesta mucho ganar fuera. El que le ha ganado fuera de casa siempre ha sido con marcadores muy apretados. Es muy competitivo y muy difícil de sacártelo de encima. Es un equipo pegajoso, de ganarte disputas, duelos aéreos... y eso les hace estar siempre en los partidos.

El pivote: "Tenemos a Javi García, que está de alta. Tenemos ahí de esas tres situaciones escogeremos una. Todos te dan algo positivo y algo que te resta. Cogemos información de los entrenamientos y con eso, acertar. Marc ha tenido una evolución muy positiva en poco tiempo, sabíamos que al principio le iba a costar. Javi es una posición que domina y Édgar ha sido una sorpresa muy agradable. Creo que acertaremos por lo que vemos en el día a día".

Puede ganar tres partidos seguidos mucho tiempo después: "Demuestra lo difícil que es ganar tres partidos seguidos sin ser Madrid y Barcelona. Seguramente en el resto de equipos se da una vez al año o dos como mucho. Acostumbrarse a ganar sin bajar la exigencia. Si trabajas duro cuando ganas, esa inercia te va a llegar. Hay partidos que ganas por inercia y el caso fue el Granada con el Betis. Era un partido de empate y se lo llevaron porque estaban espectacular y nosotros mal. Pero hay que ganárselo".

Jugar la Champions con el Betis: "Sería fantástico jugar Champions con el Betis porque querría decir que te has medito ahí con los tres equipos grandes. Lo único que veo es trabajar al máximo, generar una mentalidad de equipo de máximo esfuerzo. Hay que crear unos hábitos que nos lleven a eso. A corto plazo o medio plazo el objetivo es pelear por Europa. La Champions sería la repera, pero a día de hoy lo veo difícil".

El VAR: "Desde que ha entrado el VAR yo también he necesitado mi tiempo para analizar qué es positivo y qué no. En 90 por ciento es un espectáculo lo que ayuda en goles en fuera de juego y balones que entran y no entran. Pero no estoy en nada de acuerdo que se revisen jugadas de pequeño contacto y es el árbitro el que tiene que decidir. Para mí revisar las jugadas dentro del área de si hay más o menos contacto no lo vería. Veo un empujón, en el centro del campo es falta y dentro del área no. Para mí es falta fuera del área y dentro del área es penalti. Es complicado. El reglamento dice que es falta porque empuja, traba o intenta trabar y eso en el área es penalti. A nosotros nos pasó con Samu en Villarreal. Siempre me va a parecer correcto porque son acciones difíciles. Hay veces que cuesta entender una solución. El VAR dice que las jugadas que pueden ser penalti se revisan".

No jugar en Europa sería una decepción: "Una decepción sería. Pero un fracaso, no. Esto es tan sencillo como mirar los presupuestos. Si eres el ocho y quedas el siete, pero no entras en Europa. Tenemos un equipazo, pero hay otros que lo tienen. Hay tres equipos que a nivel presupuestario están muy por encima y hablamos de tres plazas para un grupo de equipos importante que lo quiere. Vienes de una temporada que has quedado décimo y si mejoras pues te puede dar el paso para buscar al año siguiente".