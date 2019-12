Rubi: "Me gustan los jugadores de nivel y Aleñá lo es"

Rubi ha sido protagonista en el programa 'El tercer tiempo' de Movistar, donde ha hablado claro sobre su etapa en el Betis y lo que espera del mercado de fichajes. "Te diría que dependiendo del mercado, oscilará de uno a tres. No creo que haya más variaciones que esas", ha dicho cuando le han preguntado por el número de incorporaciones, mientras que ha señalado que le gustaría contar con Aleñá: "Siempre me gustan los jugadores de nivel y él lo es. Pero es jugador del Barcelona y no puedo comentar más que eso. Pero no mando yo, manda el Betis entero. Yo sólo soy el entrenador".

El preparador bético cree que el Betis está en una situación parecida a otros en el mercado: "Pienso que todas las plantillas, y seguramente si hablamos de los equipos más importantes, siempre se dicen que faltan uno o dos jugadores. Quizás los que venimos de más abajo, para mejorar el nivel, puedan ser más. Y los que están para bajar, más. Mi mentalidad es para trabajar al máximo con los que tengo. Cuando firmo con el Betis es porque me veo capaz de sacar rendimiento a la plantilla que tengo. Dicho esto, estamos en un club muy exigente y si pasados los meses entendemos que se puede mejorar alguna cosa para mejorar al equipo, lo vamos a hacer".

Otro de los temas interesantes ha sido cuando ha hablado de una destitución que estuvo a punto de producirse: "El entrenador siempre está en la cuerda floja. Nosotros percibimos esa necesidad de sumar puntos en un momento determinado. Si temí, obviamente uno teme que pudiera estar acabando una cortísima etapa. Pero tampoco se recrea mucho, lo que intenta est buscar soluciones y no dejarse llevar por la espiral negativa. En este sentido estoy muy contento, entre todos hemos revertido la situación y hemos encontrado soluciones. A los entrenadores se nos ve en esos momentos, cuando encuentran esos momentos. No ha sido una cosa solo nuestra, ha entrado mucha gente, sobre todo los jugadores, que son los que te hacen bueno o malo. Pero sabíamos que podíamos salir de esta situación, porque teníamos mimbres y una afición que llena el campo y nos ayuda. En este sentido estamos contentos sabiendo que no nos podemos dormir. El Betis es un equipo que empieza a ser de los grandes y cuando no gana un partido, siempre puede habrá una presión añadida para el siguiente".

En esas semanas complicadas, Rubi se refugió en su despacho: "Es indudable que el tópico es hablar de la familia. Pero por mi forma de ser, que soy muy cerrado, cuando tengo un problema estoy metido en solucionarlo y le doy prioridad. En lo que siento seguridad es intentar transmitir a los jugadores que se están buscando soluciones, en que se está trabajando con coherencia, y que no van a ver a su entrenador debilitado ni nervioso en el día a día a pesar de que puedan haber críticas duras. Eso me genera un punto para seguir trabajando. Mi refugio diría que es mi despacho, las reuniones con quien tengamos que tenerlas. Luego es cuando cierro los ojos por la noche, que el refugio es total, para levantarse al día siguiente descansado. He conseguido con el tiempo poder dormir las horas que tocan. Yo me di cuenta que no iba por el buen camino, yéndome con los problemas a dormir. Si descansas, al día siguiente lo ves todo más claro. Fue en Segunda división B. Me di cuenta que tenía que solucionarlo y lo hice. Los días que más me cuesta dormir son cuando ganamos. El resto, como me voy con la conciencia tranquila, he conseguido descansar bien".

Para salir de abajo, el técnico cree que ha sido necesario tocar algunas cosas que han empezado a funcionar: "Logramos ajustar más al equipo. Todavía faltan cosas. Pero esto, unido al estado de forma, que ha ido creciendo, ha hecho que el equipo tenga clara la idea de juego y que los jugadores estén empezando a sacar su máximo rendimiento, o cerca".

Rubi explicó que intentó dar continuidad a la propuesta de Setién dándole su toque personal: "Siempre nos ha gustado que el aficionado no sólo vea el compromiso, que es innegociable, que pueda brindarle unos partidos atractivos. Los entrenadores evolucionamos. Yo antes llevaba todo al riesgo máximo. Estamos intentando aprovechar el trabajo que había del cuerpo técnico anterior, y nosotros darles nuestros matices. Obviamente, condiciona. El anterior entrenador siempre condiciona en todos los clubes. Pero nosotros hemos intentado darle continuidad y darle algunos matices".