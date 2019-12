Guido Rodríguez: "Me estoy muriendo por dentro"

En la pasada madrugada se disputaba la vuelta de la final de la liga mexicana entre el América de México y el Rayados de Monterrey. Tras el 2-1 de la ida a favor de Rayados, América tenía la difícil tarea de remontar el marcador en su estadio. Antes del descanso, el equipo de Guido Rodríguez ya se había colocado con una ventaja de 2-0 a su favor, pero el tanto de Rogelio Funes Mori en el minuto 74 mandaba el encuentro a la prórroga y, posteriormente, a la tanda de penaltis.



El centrocampista argentino seguido por el Betis tuvo la desgracia de fallar su penalti y condenar a su equipo, dándole la victoria a los de Monterrey con el 2-4 definitivo en los lanzamientos desde los 11 metros. "Obviamente me estoy muriendo por dentro" afirmaba Guido al finalizar el encuentro. "Duele muchísimo como se dieron las cosas, obviamente en lo personal, el tema de los penales, todo. Pero ahora tenemos que aprender, seguir adelante, ser inteligentes y estar maduros".



A pesar de errar su lanzamiento, la afición de América no dudó en apoyar al futbolista argentino a través de redes sociales tras su gran partido en el estadio Azteca. "Guido es de esos futbolistas que no merecen esto, es una máquina, una bestia, nada que reprocharle", "Absolutamente nada qué reprocharte Guido. Peleaste todo, nunca diste una por perdida, te partiste el alma. Si te vas se te va a apoyar a donde sea que vayas. ¡Eres enorme!" o "A Guido Rodríguez no se le puede reclamar nada. Nada" eran algunos de los mensajes de ánimo que los seguidores de la amarilla y negra dejaban hacia su jugador.



No fueron los únicos que aprovecharon la ocasión para hablar sobre el futbolista y la gran temporada que este ha realizado. Marc Crosas, ex canterano del Fútbol Club Barcelona, aseguró que el argentino ha desplegado tal nivel de juego que podría desembarcar en el equipo blaugrana.





Guido Rodriguez no está para el América ya, ni para el Betis. Está para el Barça. ¡Es un animal! — Marc Crosas ??? (@marccrosas) December 30, 2019

Sobre su futuro no quiso expresarse Guido tras el encuentro, pero muchos diarios mexicanos confirman que el futuro del jugador se encuentra vistiendo la verdiblanca a partir del próximo 1 de enero, pues es uno de los objetivos primordiales del Betis para reforzar la medular y el argentino, como él mismo ha declarado, está deseando jugar en Europa a partir de 2020.