Rubi: "Encaramos la segunda vuelta con un Betis muy competitivo"

El técnico del Betis, Rubi, ha destacado el gran trabajo de su equipos hoy ante el Alavés a pesar de no haber podido conseguir la victoria: "Aceptando el resultado, hemos visto dos equipos que han peleado cada balón como si fuera el último. Esto demuestra que el equipo, estos partidos de intensidad, los aguanta y los compite. Pienso que por ocasiones y situaciones claras de gol perdemos dos puntos".

El Betis tuvo ocasiones, pero sin fortuna: "Reconocer el acierto del portero rival, esa efectividad que han tenido. Hasta la expulsión hemos seguido teniendo situaciones, hemos pasado un rato malo. Al quedarnos con 10 el equipo ha ido como podía a por el partido a pesar del riesgo. Reconocer el esfuerzo tan grande de los dos equipos".

La primera parte del Betis: "La primera no hemos estado mal del todo, el gol nos ha dejado tocados. Habíamos salido bien, bien con el balón, ha habido muchas interrupciones, eso nos evitaba hilvanar situaciones de gol. El final de la primera ha sido bueno, hemos tenido el penalti, hemos tenido ocasiones. La segunda hemos salido bien pero cuando nos hemos quedado con diez el Alavés nos ha apretado arriba, nosotros hemos intentado jugar, a mí no me ha disgustado el equipo en la primera parte".

El balance del Betis en la primera vuelta de la liga: "Hemos ido de menos a más, nos ha costado arrancar en la liga por diferentes circunstancias que ya hemos analizado. El resultado de 24 puntos no me deja satisfecho, deberíamos tener más y bueno, a partir de aquí encaramos la segunda vuelta con un Betis muy competitivo. Creo que vamos a hacer una segunda vuelta mejor que la primera".

El debut de Aleñá: "Creo que era un partido complicado para entrar desde el banquillo porque había intensidad, mucha disputa, y te tenías que activar rápido. Yo le he visto bien al igual que Diego (Lainez) y Loren. Después de la expulsión hemos movido ficha, queríamos hacer un centro del campo compensado y le he visto más que correcto".

La jugada de la expulsión de Feddal: "Si acabamos con once hubiéramos tenido alguna situación más al final. Si realmente la falta es ahí la roja es correcta".