Loren: el coronavirus, el derbi, el interés del Barça...

Loren Morón, máximo goleador del Real Betis Balompié hasta la fecha, se ha referido a todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol como consecuencia de las medidas para evitar la expansión del coronavirus. Algo que, entre muchas otras cosas, ha provocado que el Betis se entrene este miércoles a puerta cerrada, sin acceso para la prensa, o que este pasado martes se jugara ya sin público el Eibar-Real Sociedad: "Es muy raro todo, porque parecen partidos de entrenamiento. Aunque no hay que quitar que nos jugamos todos mucho. Es lo que tiene estoque está pasando. Es muy raro verlo por la tele así, a puerta cerrada".

Y sin público se jugará también, a no ser que en las próximas horas LaLiga estime lo contrario y lo acabe suspendiendo, el derbi del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, entre el Sevilla FC y el Betis. Una circunstancia que, en cierta medida, beneficiaría a los intereses béticos, al no contrar con la presión en contra del público rival: "No hemos hablado mucho de eso. Al conocerse la noticia lo comentamos un poco. Que qué raro se puede hacer, porque todos sabemos lo que es un derbi y cómo lo vive la ciudad. Va a ser un partido raro, pero lo primero es la salud. Si han creído conveniente eso, pues somos profesionales y acataremos las normas que se tomen para ese partido".

No quiso mojarse mucho Loren ante la posibilidad de que el derbi se acabe aplazando, junto al resto del partidos de la jornada. Una opción por la que diferentes sectores abogan, incluido el sindicato de futbolistas, y a la que hasta el momento se resiste LaLiga: "Sinceramente no tengo ni idea. Eso lo tendrá que ver quienes lo tienen que ver. Nosotros plantearemos la semana como si se jugara, aunque sea raro jugarlo así (a puerta cerrada); es un partido importante. Nosotros vamos con la idea de jugarlo y de ganarlo. En los hándicaps de que sea con o sin afición no entro yo, porque entre otras cosas no decido yo mucho ahí".

También se refirió Loren a otras cuestiones durante su conversación con Radio Marca Sevilla:





La victoria del Betis frente al Real Madrid

"Es importante que ese partido nos haya salido a todos bien y que el resultado fuera a favor. Era lo que en los últimos partidos nos faltaba por juego. Estamos trabajando bien y a seguir en esa línea. Nos va a venir muy bien, sobre todo el resultado ante el rival que era, el Real madird. Sacamos el partido, que era lo más importante, con buenas sensaciones y plantando cara al Real Madrid. En los partidos tenemos muchas fases de juego que dominamos y lo único que nos faltaba era culminarlo con gol. Ante el Madrid se pudo ver que hacíamos lo que veníamos haciendo, pero la única diferencia es que nos dio para ganar el partido y para la confianza del club y el equipo nos viene fenomenal".





¿Mérito del Betis o demérito del Real Madrid?

"Es una realidad que el Madrid no vino aquí como no había venido otros años. Pero venían como líderes y tras ganarle al Barca. Nosotros hicimos un gran partido, pero es más merito nuestro que demérito de ellos. Nos empataron en el descanso, y no pensamos que era el líder. Seguimos con nuestras ideas y ocasiones para ganar el partido, como así fue".

La relación del Betis con la grada

"Yo siempre lo he dicho. Del año pasado a éste hay un cambio gigante en mí y en la situación que tenía en contra, que la pude revertir con la afición. Ahora siento una sintonía inmensa y estoy muy contento por el cariño que me dan por todos lados.

La competencia con Borja Iglesias y las rachas

"Jugar más todos queremos. Yo también soy egoísta, pero comprendo que hay otro compañero que también quiere jugar el máximo. Somos amigos, no hay problemas entre nosotros. Queremos jugar los dos y ponérselo difícil al míster, que es el que decide. Nosotros a trabajar fuerte".





Su experiencia en los derbis

"Yo, por suerte, ya he metido en dos derbis en Primera. Siempre aquí, con mi publico. Es difícil explicarlo, que todo el mundo coree tu nombre y que tú sepas que todo el mundo está así como loco por ello. Es impresionante".

La selección: "Todo futbolista sueña con jugar en la selección. Ojalá algún día, porque sería lo más grande en el fútbol. Pero es algo que no lo tengo muy en mente. Sé que tengo que hacer las cosas muy bien y centrarme en el Betis, que es lo que me va a dejar ir allí. Si me salen bien aquí las cosas me dará la oportunidad de ir allí. Ojalá se cumpla algún día.

El interés del Barça

"Bueno... Eso ya te digo que fue pasado. Tomó mucha forma y sonó por todos los medios. Yo hasta que no lo viera en papel no quería sacar la mente del Betis y solo pensaba en el Betis. Podía hablar de que es un orgullo que equipos grandes se interesen por ti, que lo sigo diciendo. Pero yo y mi familia estábamos tranquilos. Que lo que tenía que venir que viniera y si salía... Pero yo estaba centrado en el Betis, que es el club que me ha dado la confianza de poder salir y centrado en estar muchos años aquí".

El tramo final de la temporada

"Los de dentro sabemos cómo se están haciendo las cosas y sabemos de donde venimos todos. Hace un par de años era impensable ver un Betis así, con los futbolistas de la talla que tenemos; el equipazo que hay. Hace unos años era impensable y habla de lo que estamos haciendo bien. En lo deportivo es verdad que no estamos donde nos correspondería, pero creo que las cosas se están haciendo bien. Si estuviéramos un poco más arriba no se estaría hablando lo que se está hablando, y eso es lo que queremos, pues aún hay tiempo, aunque es difícil".





¿Quién es el favorito para el derbi?

"Yo creo que en un derbi no hay favorito. Es un partido diferente vamos con motivación extra, dentro del partido habrá distintos partidos en el mismo y ojalá nos traigamos los puntos para acá".