El peculiar XI de Marc Bartra

Durante la cuarentena está quedando patente que se agudiza el ingenio de la gente. Desde que se decretó el Estado de Alarma no han parado de surgir memes, retos e iniciativas de todo tipo en las redes sociales, que, a la postre, se están convirtiendo en la mejor forma de -valga la redundancia- socializar en tiempos de confinamiento.



En este sentido, uno de los jugadores del Betis que más se prodigan por las plataformas de microbloggin en Marc Bartra. El central se apunta a todos los Challenge habidos y por haber. El último, uno que obviamente no ha tardado en hacerse viral, y en el que el central, haciendo uso de elementos domésticos, desde un cuadro hasta los juguetes de sus hijas, ha conformado un particular once de jugadores y en el que hizo un homenaje a los tres equipos por los que había pasado, con Pep Guardiola (lo identificó con una hucha por aquello de 'Guardiar'), Pepe 'Miel' y Thomas Tu-Gel, como entrenadores.



"En portería, (pintando un 13), tenemos a Pinto; en defensa, por la derecha a Mar-Celo (señalando un rollo de tesafilm sobre una imagen de una playa), Ga-Rafa Márquez y mi gran amigo Jordi Cal(b)va. Andrés (en un cajón) Guardado, el Toro (metido en una) 'Acuna' y E-Cien (Essien), en el centro del campo.



En la media punta, con libertad de movimientos, tenemos a Gris-Man (o Griezmann), por la derecha, a En-Salah, en punta, a Carlos Bacca, y por la izquierda, Diego 'Papel'".





Este es mi #TeamHomeChallenge mi 11 titular de jugadores hechos con cosas que tengo en casa. Nominado por @oscaregall . Nomino a 3 compañeros que pueden dar mucho juego: @joaquinarte , @Guaje7Villa y @PReina25 #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/F6p8IR0BGs — Marc Bartra (@MarcBartra) March 22, 2020