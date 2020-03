Bartra: "Ojalá se reanude pronto LaLiga"

El jugador del Real Betis Balompié Marc Bartra deseó que "pronto" se "reanude LaLiga" y aseguró que están "trabajando a tope" para afrontar con "buenas sensaciones" el derbi ante el Sevilla, el siguiente compromiso para los verdiblancos cuando vuelva el Campeonato Nacional de Liga.

"Ojalá se reanude pronto LaLiga y podamos alargar esta racha mucho más", dijo después de la victoria ante el Real Madrid en el último partido de Liga disputado el pasado 8 de marzo. "Estamos trabajando para ello, a tope, y llegar con buenas sensaciones para el derbi", indicó el central bético.

Precisamente sobre los derbis, el catalán dijo que "a nivel sentimiento y confrontación", no tiene dudas, se queda al "cien por cien" con el Betis-Sevilla pese a haber jugado otros importantes. "Es muy difícil igualarlo por cómo se vive", admitió.

"El Bayern Múnich-Borussia Dortmund es un partido muy grande a nivel internacional y hay mucha gente detrás que lo extrapola en Europa y el Barça-Madrid es a nivel mundial, pero el sentimiento de rivalidad va más allá en el derbi andaluz porque los dos equipos son de la misma ciudad", espetó.

Bartra interactuó con los 'instagramers' y fue preguntado por dos de ellos. El primero le cuestionó si prefería ganar la 'Champions' con el Betis o regresar a la selección española. El ex del Barça no lo dudó. "Ganar la 'Champions' con el Betis y eso que me lleve a ir con la selección", apuntó entre risas.

En otras cuestiones, Bartra explicó cuáles ha sido sus mejores compañeros de vestuario o algunos de los que guarde mejor recuerdo. "Dani Alves", dijo. "Le recuerdo calentando antes de la final de la 'Champions' en Berlín y estaba bailando como si no pasara nada. Y otro, sin duda Joaquín", agregó.

"Es nuestro motor, la alegría del equipo y la responsabilidad y he aprendido mucho de él lo que es el beticismo. Para mí es un referente total. Ha dado mucho por el Betis", manifestó, sin olvidarse de Tello, que es un buen amigo o Joel Robles, el encargado de poner la música en el vestuario aunque le "acaben quitando el móvil" por su escaso criterio.

Por último, Bartra recordó que "nunca" ha sido expulsado en Primera División después de una década al máximo nivel. "En Primera, nunca. En el Barça B sí me expulsaron y fue una sensación rarísima. Muy diferente, es algo cuando toca, toca y es verdad que en Primera nunca me han expulsado. Vamos a tocar madera para que siga así", finalizó.