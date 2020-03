El gaitero verdiblanco que ameniza la cuarentena

La cuarentena por el coronavirus que sufre la sociedad española ha hecho que se multipliquen las muestras de solidaridad y que los balcones se hayan convertido en las improvisadas plazas en las que no hace muchos se reunían las personas para disfrutar de su ocio.



Así, en estos días es usual ver cómo cada uno aporta su granito de arena al confinamiento, tratando de hacer más ameno el tiempo encerrado en casa, convirtiéndose la música una vía de escape y siendo Fran Verde uno de los ejemplos, convirtiéndose en las últimas horas en un fenómeno viral .



Este conocido seguidor del Betis, gaitero y miembro del Lar Gallego (asociación creada "a mediados del siglo XX por un grupo de paisanos como auténticos hijos de Galicia, se reunieron y aunaron todas sus fuerzas, su pasión y su ilusión para crear esta Casa que es de todos, el Lar Gallego de Sevilla", reza en su web) se ha hecho viral gracias a dos de sus pasiones: el Betis y la gaita.



"Dos de mis pasiones.... el Real Betis y Galicia, tierra de mi familia, de mis padres, abuelos y de Don Benito Villamarín. Volveremos, volveremos otra vez...", se leía ayer en su perfil de Twitter (@verde_reverde), acompañándolo con un vídeo en su canal de Youtube en el que se le puede ver interpretando el himno del club verdiblanco con su gaita.





Que alguien nos diga quién es este hombre, por favor. ¡Menudo fenómeno!#BetisEnCasa pic.twitter.com/cTzwHZUWVg — Real Betis Balompié (En Casa) ???? (@RealBetis) March 28, 2020

Las reacciones no se hicieron esperar. El, al respecto, señaló en su cuenta de Twitter que: "Que alguien nos diga quién es este hombre, por favor. ¡Menudo fenómeno!". Conocido en una buena parte de la afición bética, no es la primera vez que Fran Verde entona el himno verdiblanco con su gaita, aunque a buen seguro que no tuvo tanto éxito como en esta actuación en el balcón de su casa que ya se ha convertido en uno de los momentos de la cuarentena.