Joaquín y Bartra, el sueño de sus desvelos

En el Real Betis ven "cada vez más difícil poder ser optimista con el regreso de LaLiga· por la crisis del coronavirus, según admitieron el capitán, Joaquín Sánchez, y el defensa Marc Bartra; quienes reconocieron que esta temporada no ha ido como querían y mostraron su obsesión y su deseo por "pelear por Europa y estar con los mejores", algo que consideran que debería ser siempre el objetivo del club.

"Este año no han ido las cosas como nos gustaría, pero venimos diciéndolo desde temporadas atrás. Siempre tenemos en la cabeza pelear por Europa. El año pasado vivimos sueños bonitos que hacía tiempo que no se vivían y es lo que tenemos que intentar cada año", dijo Joaquín en un acto comercial de una firma cervecera.

Un acto en el que Joaquín dijo que ganar un título con el club de su vida es otra de sus obsesiones. "No se me quita de la cabeza. Ha crecido mucho en los últimos años y significaría muchísimo levantar un título con mi Betis. No es fácil competir a ese nivel y disputarlos, pero un paso conseguido es estar ahí. Sería un sueño cumplido", manifestó el que fuera miembro de la última plantilla en tocar plata (la que ganó la Copa de 2005); antes de dejar patente su duda sobre si se podrá reanudar LaLiga.

Mark Bartra, por su parte, no con menos dudas, deseó que "muy pronto se reanude" y aseguró que están "trabajando a tope para afrontar con buenas sensaciones el derbi, tras ganar al Madrid antes del parón".

El catalán, que se mostró ambicioso con los retos que debe tener el club heliopolitano, no escatimó en piropos hacia su capitán: "Ha dado mucho al Betis, es nuestro motor".