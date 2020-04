La aplaudida reflexión de Canales para vencer el coronavirus

Si hay un jugador que ejemplifica como nadie el afán de superación ese es Sergio Canales. El centrocampista del Betis ha sido capaz de sobreponerse a tres gravísimas lesiones de rodillas, de las que ha salido fortalecido y, posiblemente, mejor tanto profesional como personalmente.



En cada una de las lesiones que ha superado, el cántabro puso en práctica una inquebrantable capacidad de resiliencia, transformando todo lo negativo en fuerza para salir adelante, una experieciena que puede servir ahora para intentar reponernos tras la importante crisis sanitaria por la que estamos pasando. En momentos de dificultad, asegura el verdiblanco, el trabajo, la constancia y la fe en uno mismo son la clave para alcanzar los objetivos, una filosofía de vida que bien se puede aplicar en tiempos de coronavirus.



"Cada lesión me ayudó a cambiar muchas cosas de mi vida. Incorporé nuevos hábitos de trabajo y aprendí a valorar cada detalle de mi entrenamiento. Al ver que las superaba, empecé a creer en mí mismo. Era capaz de conseguirlo, de volver. Y eso es lo más importante para afrontar mejor las cosas, creer que puedes hacerlo y sobre todo pensar que no hay otra opción. Esta situación, aunque totalmente diferente, hay que afrontarla igual. Objetivos a corto, medio y largo plazo. Luchar por ellos. Y nunca bajar los brazos. Ese es el verdadero éxito", reflexionaba el futbolista en su perfil de Instagram, unas palabras que se han ganado el aplauso de todos sus seguidores.



Compañeros y excompañeros, como Junior Firpo, Álex Moreno, Guardado, Cesc Fábregas o Joel Robles han valorado los consejos de Canales. "Has sido un ejemplo para muchos como. Todo lo que tienes lleva la marca de un líder vital que se ha abierto paso a machetazos", le escribía el exjugador de la Real Sociedad y actual jugador del Marbella, Esteban Granero.