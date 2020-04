Jorge Molina: "La liga puede cambiar muchísimo en 11 partidos"

Jorge Molina, exjugador del Real Betis y ahora capitán del Getafe, pensaba que su exequipo, al que siempre sigue de cerca y con cariño, "iba a estar más arriba en la tabla, pero no ha encontrado la regularidad necesaria para lograrlo", y está convencido de que la liga "puede cambiar muchísimo en los once partidos finales porque va a influir mucho lo que cada uno haya hecho en este parón en su casa".

"Siempre he dicho que el Betis tiene un equipazo y siempre he pensado que iba a a estar arriba en la clasificación. Al final no ha llegado a econtrar esa regularidad necesaria para engancharse a los puestos altos. No sé si fue decisivo el partido que jugamos en Getafe, si les pudo afectar más de la cuenta por la forma en que se produjo, por el error arbitral. Pero no creo que sea decisivo un partido en una temporada tan larga. Hay más factores y con este parón todos los equipos tenemos otra oportunidad", ha manifestado Jorge Molino en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

El delantero del Getafe cree que el Betis podría reaccionar en los once encuentros que quedan si se reanuda la competición: "La liga puede cambiar mucho en estos once partidos, sobre todo en función de la actitud que haya tenido cada uno en su casa, en la manera en que haya afrontado esto y cómo ha trabajado. Ahora tenemos un periodo de pretemporada, pero va a influir mucho el trabajo que haya hecho cada uno en su domicilio y la liga puede cambiar muchísimo".

A él, desde luego, no le va a pasar factura el parón porque ha entrenado con la misma intensidad, o mayor aún, que en plena temporada: "No sabíamos cuándo íbamos a volver. Los días poco a poco han ido aumentando y nosotros no hemos dejado de entrenar. Yo te diría que he hecho más kilómetros en la cinta que entrenando con normalidad. He seguido las indicaciones de un nutricionista y tampoco he puesto peso, estoy mejor incluso que compitiendo. Es verdad que sigo una dieta especial que incluye el ayuno. Dicen que es bueno para regular los intestinos y estoy un día sin ingerir nada sólido, sólo té, líquidos e infusiones. Después complementas en la primera comida que haces. Pero esto hay que realizarlo siempre con un nutricionista y con seguridad".

El capitán del Betis Joaquín Sánchez ha manifestado que a los veteranos este parón les puede hacer mucho más daño que a los futbolistas jóvenes, pues les costará volver a coger el rtimo de competición. Algunos veteranos aseguran que lo ideal es perder un kilo cada año para estar al máximo nivel: "Eso me dicen muchas veces, pero no es fácil de hacer. Como siga así, me voy a quedar en nada. Pero que nadie deje de comer un día por dejar. Eso va con unas pautas y unos guiones que hay que seguir".



"Nosotros tenemos que tomárnoslo más en serio. Yo estoy haciendo más trabajo que durante el año porque con la edad que tengo si paro dos meses y me quedo sin hacer nada, el problema no sería acabar la temporada, que no podría hacerlo en condiciones, el problema es que tendría que dejar el fútbol. Hay que sacrificarse para seguir luchando y disfrutar del fútbol, que es lo que me gusta", ha añadido Molina.

Críticas a LaLiga por comprar test

Molina no comparte las críticas que está recibiendo LaLiga por buscar test y por insistir en que se acabe la competición: "LaLiga intenta asegurar los test y es normal. Hay muchas empresas que también lo están haciendo en el ámbito privado. Nosotros siempre hemos querido que estén a disposición de la gente, pero ya una vez que llega a la gente más necesitada, a los que están al pie del cañón peleando para que todos sigamos viviendo, pues es normal que las empresas privadas también busquen los test. LaLiga no es la culpable".

"No me quiero meter en política, pero el Gobierno es que el debería haber buscando los test para todas esas personas que lo necesitaban y no han podido hacérselos. Nosotros somos unos ciudadanos más y hay que adaptarse a lo que diga Sanidad. Si da el ok y estamos bien, pues volveremos a entrenar. Los primeros entrenamientos son de forma indivual y el punto de inflexión estará cuando entrenemos en grupo, que habrá más contactos. Pero Sanidad es la que debe marcar los pasos a seguir", asegura Molina, quien vive una eterna juventud como futbolista.

La plaza de Champions, entre Real Socieda y Getafe

De no reanudarse la Liga, la Real Sociedad y el Getafe, empatados a puntos en la cuarta en la quinta plaza, se jugarían en los despachos la Champions. Molina tiene claro que "Ángel Torres no se conformará con perder esa posibilidad si deciden dársela a la Real. Seguro que no. Pero es una situación totalmente anormal el que no se pueda acabar. Esperemos que sí se reanude y que sea el terreno de juego el que decida. Nosotros estamos y no sabemos qué pasaría de acabar la liga así. Es verdad que están cuartos, pero nosotros ganamos allí en San Sebastián, estamos empatados a goles en el cómputo general y creemos que debería prevalecer el particular".

Su presidente, de hecho, ya le echó un pulso serio a la UEFA cuando se negó a viajar a Itala para enfrentar al Inter de Milan. "Ahora a toro pasado es fácil decirlo, pero acertó en todo lo que decidió y fue beneficioso para todos nosotros. Acertó en todo porque en ese momento lo más importante era la seguridad y el tiempo ha demostrado que acertó".

Molina está muy ilusionado con la participación del Getafe en la Europa League, en la que lograron eliminar al Ajax contra todo pronóstico. "Pasar la fase de grupos ya era un éxito y elimnar a un Ajax que venía de semifinales de Champions la pasada temporada. Lo eliminamos y ahora nos ha tocado otro coco, el Inter, pero se lo vamos poner muy difícil y va a ser complicado para ellos si nos quieren eliminar".

Antes de que se decretara el estado de alarma, Jorge Molina pudo marcharse de Madrid (tiene tres hijos) pensando "en el bienestar de mi familia. Intentas adaptarte. De salud nos encontramos bien y toda la familia está bien que es lo importante. Ojalá podamos volver porque sería señal de que la sociedad está mejor y de que toda esta pesadilla está pasando".