Joaquín: "Hay que llegar bien al derbi física y mentalmente"

Con muchas dudas, con incertidumbre aún, pero el fútbol ha decidido arrancar y en la mente de todos está el primer encuentro que se va a disputar en Sevilla, el derbi entre el Sevilla F.C. y el Real Betis. Aunque en la semana en la que se paró el fútbol por culpa del coronavirus el Sevilla tenía cita europea ante la Roma, el domingo se jugaba un partido que está marcado en todos los calendarios sevillanos y que ahora se disputará sin público en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Joaquín, que como toda la plantilla del Betis ha vuelto a la actividad para pasar los reconocimientos médicos previos a los entrenamientos individuales, tiene clarísimo que a esa cita el Betis debe llegar enchufado porque puede ser el principio de un reto muy complicado: clasificarse por Europa para evitar un segundo año consecutivo sin Europa League.

"Vamos a arrancar con el partido más bonito que puede haber, el derbi en Sevilla. Máxima exigencia en ese partido. Creo que va a ser un plus de moral y de inyección importante si lo sacamos adelante para las siguientes jornadas y para luchar por el objetivo. A ese partido hay que llegar bien física y mentalmente porque ya conocemos la exigencia en este tipo de partidos", ha comentado el capitán bético, que también se ha referido a otros temas de la actualidad.

Un poco de luz al final del túnel, aunque con precauciones

"Cuando uno vez un poquito de luz al final del túnel se agradece, porque ha sido casi dos meses metidos en casa, entrenando, intentando no perder la forma física. Se agradece volver a venir a ver a compañeros, aunque no los puedas saludar ni tocar, pero ya se va respirando otra cosa. Por lo menos ves que empieza la vida en la normalidad, dentro de todas las precauciones que se tienen que tomar".

Tristeza por los fallecidos y por la falta de libertad

"Ha sido difícil. Si te lo dicen hace cuatro o cinco meses no te lo podías ni imaginar, hubiéramos dicho que está chalado el que te contara esto. Lo hemos tenido que pasar y ha sido una sensación dura, difícil, extraña. Ya no tanto por quedarte en casa, sino por la cantidad de gente que desgraciadamente nos ha dejado, por sus familiares, por la tristeza que hemos vivido en este país. Hay que sacar fuerzas de donde las haya, tirar para delante e intentar que todo vuelva a la normalidad dentro de ese control y de esa responsabilidad que hay que tener. Se vive con añoranza porque ves a la gente y hay un control máximo para no cruzarte. Al final es triste porque no te sientes libre y es una sensación complicada. Esperemos que sea el menor tiempo posible y que podamos volver a la normalidad".

Deseando que lleguen las pachanguitas y los uno contra uno

"Se echa de menos el césped, el balón, el contacto. Todo se echa de menos. Empezaremos, por el control, en solitario, pero espero que pronto podamos hacer lo que te permite disfrutar: las pachanguitas, el uno contra uno. Al final el objetivo es coger ese nivel de competición que tanta falta hace".

Tener en mente la clasificación europea

"Once jornadas en las que nuestra idea tiene que ser sumar lo máximo posible. Veníamos de un grandísimo encuentro ante el Madrid antes de que se parara esto y vamos a intentar sumar todo lo posible para alcanzar la zona europea. Va a ser difícil, pero tiene que estar en nuestra mente en cuanto esto empiece".

La exigencia que implica jugar cada tres días

"La exigencia va a ser máxima. Jugar cada tres días exige una forma física máxima y hay mentalmente hay que saber competir cada tres días. Los cambios puede ser un factor importante. No es fácil competir tanto en tan poco tiempo y esos cambios van a venir bien. Son once jornadas en las que creo que va a ser más importante el nivel mental que el físico, que al final lo vamos a coger. Esperemos coger el máximo nivel para lograr los objetivos marcados".

Toda España y el Betis, ejemplos de solidaridad

"Los béticos y toda España hemos dado un ejemplo. La gente que se ha tirado a la calle, que ha ayudado, que ha aportado para de alguna manera ayudar a los más necesitados. Desde el club la Fundación ha colaborado y nos ha hecho colaborar en distintas iniciativas. Hemos sido muy solidarios. Es hora de serlo y de ayudar a los más necesitados, y desde el Betis hemos aportado nuestro granito de arena para hacérselo más llevadero a las personas que están en situaciones difíciles".

El fútbol como terapia. El objetivo: llenar los estadios

"El fútbol siempre ha sido una terapia de ilusión, de autoestima y de alguna manera intentar disfrutar un poquito, aunque no te puedas olvidar de los problemas. Ojalá que podamos volver a jugar pronto, que la gente se ilusione y que cuanto antes podamos ver lo campos llenos mejor, será señal de que se ha acabado toda esta pesadilla. Todos deseamos jugar con público, porque ver los campos vacíos va a ser una forma de recordarte todo lo que ha pasado y todas las personas que han fallecido. Así que cuanto antes podamos llenar los campos, mucho mejor".