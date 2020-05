Jaume Torras: "Jugar algún amistoso sería de mucha ayuda"

El segundo entrenador del Betis, Jaume Torras, aseguró este lunes, en el primer día de trabajo por grupos de la plantilla verdiblanca, que ve a los jugadores con ganas de "reivindicarse" en la vuelta a la competición, en la que el equipo debe afrontar aún once partidos de LaLiga.

El ayudante de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' comentó, en declaraciones a los medios oficiales del Betis, que los jugadores ha llegado "bien de toque" a los entrenamientos que se desarrollan en la ciudad deportiva tras un mes y medio de trabajos en sus domicilios durante el período de confinamiento.

"Los veo implicados, con ganas", destacó Torras en alusión a lo que resta por concluir la campaña, en la que el equipo tiene ganas de darle "alegrías" a sus aficionados después de que antes del parón motivado por la pandemia de coronavirus el Betis se haya quedado algo descolgado de los puestos europeos en la clasificación, objetivo marcado para este ejercicio.

El segundo entrenador del conjunto sevillano incidió en la importancia del "aspecto mental" que gana el futbolista en esta fase en la que ya interactúan con los compañeros y con el balón y en la que se puede incidir "en elementos tácticos". "Los grupos están definidos para que todo el mundo tenga jugadores de diferentes posiciones en sus grupos, para poder hacer 'mini equipos'", apuntó el segundo de Rubi, que también trató otras cuestiones:

La vuelta de la Bundesliga: "Hemos visto partidos diferentes miembros del cuerpo técnico, a veces por curiosidad y otras veces por la incertidumbre porque lo tenemos a la vuelta de la esquina".

Ocho lesionados en Alemania: "El hecho de poder hacer algún partido amistoso también daría mucha ayuda porque competir no es lo mismo que entrenar por muy bien que lo hagas. Es un detalle a tener en cuenta aunque a lo mejor no podremos por fechas. Las plantillas pueden ser extensas pero cuando tienes un rival delante para competir, a lo mejor puede ayudar en algo".

La posibilidad de los cinco cambios: "Ante las nuevas situaciones todos nos tendremos que adaptar. A veces la improvisación es buena cuando es un recurso, pero esa nueva manera de funcionamiento, y de poder actuar y decidir sobre un partido, abre las expectativas".

El factor campo sin público: "Lo estábamos comentando hoy con Rubi, que los equipos propongan con el balón jugado desde atrás, en algunas situaciones el runrún del público como local ya no va a estar. Es peligroso porque por otra parte te puede llevar a confusión y a arriesgar demasiado. Después de cuatro o cinco jornadas veremos el porcentaje de victorias locales. Es un proceso de adaptación y cuanto antes lo hagas, mejor. Igual que nos hemos adaptado en casa en los dos últimos meses a una nueva realidad".

El derbi para empezar: "Sabemos de la importancia que tiene ese partido, de lo feliz que hace ganar ese partido a la gente y desde el primer momento lo tienen en mente. Hay un trabajo ya hecho y tampoco nos tenemos que volver demasiado locos. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Trabajaremos el partido como se venía haciendo. Han jugador con defensa de cuatro, también de cinco, tres centrales, con la lesión de Fernando jugaba Gudelj. Los jugadores son los que son y no hay mucha posibilidad de sorpresa. Los cinco cambios hará que puedas cambiar medio equipo y eso es mucho. Que salgan dos frescos a falta de un cuarto de hora se puede hacer muy largo".

Análisis de sus partidos: "He visto nuestros partidos sobre todo de noviembre hasta ahora. Cuando los ves en televisión, con repeticiones y distintas tomas, ves también algo diferente. Siempre hay cosas a corregir. Siempre hemos tenido que ir a remolque pero una vez analizado eso ves que hay cosas que has mejorado y otras que tienes que controlar. Por ejemplo esas transiciones cuando perdemos el balón en campo contrario, que no nos puedan dañar".