El 'overbooking' del Barça del que está pendiente el Betis

Busca el Betis en el mercado, entre otros perfiles, futbolistas veloces que ataquen los espacios y desequilibren por fuera, una necesidad que no han satisfecho del todo para Rubi Tello y Lainez, quizás los únicos con esas cualidades, si bien el mexicano es más de conducción y de desmarque con posesión que al hueco. Nombres como los de Bertrand Traoré (Lyon), Bouanga (Saint-Étienne), Callejón (Nápoles) o Pedro (Chelsea) han sido vinculados con el conjunto heliopolitano, que, no obstante, estará condicionado en su capacidad de gasto, como el resto, en la próxima ventana por los estragos de la crisis del coronavirus. Es por ello que desde la planta noble del Benito Villamarín se priorizan las renovaciones de los 'pesos pesados' y, hasta que no se haga caja con Carvalho o algún otro, se potenciarán contrataciones a bajo coste, sin traspaso de por medio a ser posible.

Los medios catalanes ya desvelaron que el Betis había solicitado al Barça las cesiones de Aleñá (de nuevo), Junior (con un pie en el Inter) y Riqui Puig, aunque, precisamente, los culés acumularán extremos para la 20/21, varios de ellos sin sitio al final, por lo que, dadas las buenas relaciones entre los clubes, puede ser una nueva vía para potenciar las alas.

Setién contará por fuera con los inalcanzables Messi y Dembélé (de lesión en lesión, podría entrar en alguna operación para abaratarla); se ha decidido no ceder a Ansu Fati, mientras que llegarán los contratados Trincao (del Braga, a cambio de 31 millones de euros), Pedri (de Las Palmas, por 5+1) y Gustavo Maia ('perla' de 19 años del Sao Paulo, por la que pagará 4,5 kilos). Sin contar con el pujante Álex Collado, cuya cesión ya se disputan Celta, Real Sociedad o Villarreal. Un interesante ramillete de extremos en el que 'pescar' a buen precio.