Bartra: "Ir partido a partido ya nos llevó a Europa"

Marc Bartra ha atendido a LaLiga, único medio autorizado para cubrir 'in situ' los entrenamientos de todos los equipos de Primera y Segunda mientras dure la desescalada que les llevará hasta el inicio del campeonato, previsto para el próximo 11 de junio, aunque todavía no es oficial.

El central catalán ha valorado el trabajo de su equipo durante estas semanas, a las que asegura que han llegado a un gran nivel después de casi seis semanas ejercitándose en solitario en sus domicilios. "En esta fase se hace todo mucho más ameno por el hecho de poder trabajar en grupos. Pasar el balón con un compañero, los ejercicios€ todo es más divertido. Poco a poco entramos en una situación más real de fútbol. Hemos llegado a un gran nivel físico. Creo que todo el mundo trabajó bien en casa y eso se nota".

A nivel particular, el ex del Barça admite que el confinamiento le ha servido para focalizarse en aspectos a los que antes no prestaba tanta atención. "En lo personal, estoy contento y entrenando muy bien. Como dijo el míster, todo esto nos ha servido y nos sirve para estar más fuertes mentalmente. Haber entrenado solo un tiempo te hace centrarte más en lo que estás haciendo. Todo suma. Situaciones diferentes también te pueden hacer crecer de otra manera".

A dos semanas para el arranque de la competición, previsto, en palabras de Javier Tebas, aunque no confirmados oficialmente, para el 11 de junio, Bartra apunta que el vestuario esta con "muchísimas ganas" de volver a jugar e intentar retomar la dinámica con la que llegaron al parón. "Después del último partido que jugamos contra el Real Madrid sabíamos que el Betis no había dicho la última palabra en esta liga. Íbamos con una dinámica ascendente y queremos mantener eso y seguir ese camino. Ojalá ganemos el máximo de partidos posibles".

En cuanto a los objetivos del equipo en los encuentros que restan por disputar, el catalán se abona al 'partido a partido', una filosofía que, asegura, le dio muy buenos resultados en la primera temporada de Setién en el equipo. "Lo más importante es ir partido a partido. Ese camino ya nos llevó a Europa. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Hay que mirar al partido siguiente e ir a ganarlo€ y dejarnos de objetivos a largo plazo".