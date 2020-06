Borja Iglesias: "Somos un equipazo y podemos ganar a cualquiera"

"Regreso en un buen momento, creo. La temporada ha sido un poco convulsa para todos. Nos lo tomamos como un reinicio y con muchas ganas de que todo vaya bien. Particularmente, le he dado muchas vueltas, analizando las cosas positivas y negativas y, a pesar de ello, tengo la cabeza muy limpia. Me encuentro muy bien, bastante fino. Tengo ganas de disfrutar y de dar la vuelta a esta situación. Nos espera un fin de temporada apasionante", apuntaba este martes en Canal Sur un Borja Iglesias que se ha mostrado muy activo, mediáticamente hablando, durante el parón, enarbolando su deseo de enmendar una discreta campaña de debut como bético.

Acerca de la polémica sobre qué equipo es superior al otro en #ElGranDerbi, el atacante defendió lo suyo: "Es muy difícil hablar de quién es favorito después de todo esto. Tengo claro que somos un equipo muy competitivo y que podemos ganar a cualquiera. ¿Lo que dijo Loren? Las cosas se sacan un poco de contexto. Él tiene claro el potencial que tiene el Real Betis en su plantilla. Tenemos muchas cosas buenas. Estamos con mucha confianza y somos un equipazo". Además, no tira la toalla por la séptima plaza, que dará acceso a la Europa League al no disputarse esta campaña la final de la Copa del Rey: " Europa es posible. Sabemos la dificultad que tiene y que estamos mermados por los resultados y la clasificación. Pero el año pasado el Espanyol a estas alturas creo que estaba en una situación parecida a la del Betis y, al final, lo conseguimos".

El 'Panda', que alabó a un Joaquín que "ha vuelto muy bien también; se está cuidando" y del que espera "que llegue al derbi", porque lo necesitan "a tope" y tiene "muchas ganas de disfrutarlo", recordó la sana competencia con Loren por un puesto: "El míster le da muchas vueltas seguro a esta posición, al igual que a todas. Es cierto que con esta situación y la acumulación de partidos, todos tendremos muchas oportunidades. Lo importante es ayudar al equipo". Un Rubi al que ve el año que viene en el Betis: "Llevo dos temporadas con él. He aprendido mucho desu forma de entrenar. Estoy seguro de que queda por ver la mejor versión del Betis con él".

Por último, el artillero gallego tuvo palabras para la afición: "Me siento muy agradecido y con ganas de devolver esa confianza. No me siento en deuda con el club. Soy mejor jugador de lo que era el año pasado, pero tengo ganas de romper esa pequeña barrera y volver a hacer goles. He recibido mucho apoyo desde el primer minuto en el que llegué al Betis, mucho cariño y mucha fuerza. Estoy feliz". Además, espera que toda esta pesadilla de la COVID-19 pase pronto para volver a ver los estadios llenos: "El coronavirus está presente en nuestras cabezas. Es muy fuerte todo lo que hemos vivido. La tendencia es la de ir olvidándolo poco a poco e ir dándole menos importancia, aunque le tenemos mucho respeto. Hay ganas de volver a la normalidad y de que empiece a rodar el balón".