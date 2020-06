Haro, sobre el reinicio de LaLiga, el factor mental, de campo y la entrada de público

Optimismo. Es lo que se respira en la mayoría de los clubes y, hasta cierto punto, es lógico. Nadie esperaba hace dos meses que el partido del jueves se fuera a disputar, todos llegan tras superar una situación muy complicada y triste, se han recuperado lesionados y el positivismo es evidente. Y el Betis no es una excepción. Pero esa alegría es contagiosa y sus dirigentes también creen que pueden encauzar una Liga que no iba por los cauces con los que ellos soñaron en su día. Al menos así lo asegura Ángel Haro. El presidente del club verdiblanco espera que el derbi ante el Sevilla F.C. sea el punto de inflexión para su equipo y que en las "once finales que quedan" el Betis le dé la vuelta a la tortilla.

"Veo al equipo capaz de darle la vuelta. No estamos contentos con la posición que ocupamos en la tabla. Nos costó, al principio, mucho encontrar lo que el entrenador requería. Y a partir de que se logró ha habido algún altibajo, pero los jugadores ya saben a lo que juegan y lo que el entrenador quiere de ellos", señala el presidente en Radio Marca, donde deja claro que el partido de este jueves va a ser clave: "Los equipos que empiecen ganando van tener un empujón anímico. Coincido con los que dicen que la parte mental va a ser decisiva, porque éste es un concepto de juego diferente. A partir de que puedas sacar adelante estos primeros partidos te vas a venir arriba. Lo estamos viendo en la Bundesliga, donde hay equipos que han empezando ganando y han enlazado una racha y otros que no lo han hecho y se han bloqueado".

Por ello, espera que sus jugadores se adapten cuanto antes. "Pueden caer en la sensación de que, al no haber público, están en un partido de pretemporada. Sin embargo, creo que una vez se metan en el papel se van a dar cuenta de que es un partido de Liga y que se juegan mucho". Y, por el bien del Betis, espera "que se mueva mucho la tabla". "Creo que va a haber muchos cambios, sobre todo en la zona media de la tabla", afirmó.

Otra de las conclusiones que se han sacado de la reanudación de la Bundesliga es que el favoritismo de los locales se atempera sin el factor público, aunque Haro no está muy convencido de ello. "Los resultados de las primeras jornadas parecían indicar que beneficiaba a los equipos visitantes, pero ahora hay más normalidad. De todas formas va a ser algo raro y los que mejor se adapten a estas circunstacias sacarán mejores resultados, independientemente de que jueguen en casa o fuera. Habrá jugadores que se sientan más liberados y otros al contrario, que les gusta esa presión añadida. Va a depender de la persona", estima.

Y a su entrenador... ¿cómo ve a un Rubi cuyo puesto ha peligrado en algunos momentos de la temporada?. "Con muchas ganas. Es consciente de que estos partidos son finales y tiene muchas ganas de sacar adelante estos resultados", indica Haro, quien aplaza el debate sobre su continuidad: "No es algo que estemos hablando. El mensaje claro para Rubi es que tiene que sacar esto para adelant. Es nuestro entrenador, tiene contrato y hay que apoyarlo a muerte".

Lo que sí tiene claro es que, aunque le pese y sea impopular, hay que ir con pies de plomo a la hora de abrir los estadios al público, como el propio Javier Tebas pidió y como se está planteando para dentro de dos semanas. "Yo haría como hasta ahora, trabajar en unos protocolos claros, como hemos hecho en los últimos meses. A día de hoy no los tenemos para jugar con público. En el momento que los tengamos, avanzaremos. Me parece un poco prematuro hablar de que puede ocurrir pronto. Creo que deberíamos estudiarlo mejor y actuar como venimos haciendo en el ultimo mes y medio para poder jugar el partido de este jueves. Además, habría que ver la situación de cada club y cada estadio, pues no todos los estadios o clubes están preparados para abrir con aforo. Hay que analizarlo todo. No lo descarto, pero me parece prematuro".