Mandi: "Estamos muy decepcionados"

Mandi se mostró muy contrariado al final del partido por no haber sacado nada positivo. "Estamos muy decepcionados, queríamos ganar aquí, en un campo muy difícil. Lo hemos intentado hasta el último momento, ha habido oportunidades hasta el final", señaló Monchi en los micrófonos de Gol.

Mandi reconoció que el rival entró más entonado en el partido. "Ellos han salido mejor, pero el resto del partido hemos tenido el balón, ocasiones, pero no las metemos", lamentó el central verdiblanco, que dijo que sólo queda pelear en todos los partidos que restan y no perder la esperanza.

" Cada partido es una final. Se ha visto un equipo que no se rinde, hemos luchado hasta el final, hasta el penalti, pero el fútbol es así. Lo ntentamos todo pero no podemos lograr cambiar el chip. Estamos en una situación difícil en la que no deberíamos estar. Hay que levantar la cabeza", señaló un Mandi muy disgustado.