Guardado bate un récord que ni Hugo Sánchez ni Márquez pudieron lograr

Andrés Guardado no sólo fue noticia en Vigo por el claro penalti que González Fuertes decidió convertir en saque de puerta. El mexicano alcanzaba una cifra redonda con el Real Betis: sus cien partidos como verdiblanco. Unos números que no pasarían de anecdóticos, pero que han cobrado una gran importancia en su país. El centrocampista heliopolitano ha alcanzado algo que no habían logrado los dos mayores mitos de su país en los últimas décadas, Hugo Sánchez y Rafa Márquez.

Guardado se convertia en el primer jugador azteca que alcanzaba esa cifra simbólica en tres clubes diferentes en el Viejo Continente. Hasta ahora compartía ese honor, en dos clubes, con los dos exjugadores mencionados, pero desde ayer se queda solo al frente de este récord.

El mexicano jugó 149 encuentros con el Deportivo y 102 con el PSV Eindhoven, a los que habría que añadir los 66 en el Valencia y los 7 en el Beyer Leverkusen. En total, 424 partidos en tres ligas europeas diferentes.

Guardado ya se había convertido hace algunas jornadas en el segundo jugador mexicano con más partidos en el exterior, un récord que aún posee Hugo Sánchez. El 'pentapichichi' sumó un total de 490 partidos a su paso por los tres principales clubes madrileños (Real Madrid, Atlético y Rayo). Tras él marcha el mediocentro bético y completan el Top 5 Márquez (391), Carlos Vela (385) y Héctor Moreno (356).

Más allá de la importancia que le dan en su país, sí hay que destacar la que Guardado ha adquirido en el Betis desde que llegó. Alcanzar esos cien partidos en menos de tres temporadas significa que se ha mantenido como titular pese a contar para su puesto con la 'competencia' de jugadores de la entidad de Willian, Guido... El tapatío tiró desde un inicio de galones y se hizo un hueco en el corazon de los béticos. Y en el de sus compañeros, que no han dudado en nombrarlo capitán.