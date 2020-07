Alexis sólo desvela del técnico que "ilusionará"

Todos esperaban un nombre. Y solo 'vendió' ilusión. Alexis aplazó hablar del entrenador a que se hubiera obtenido la salvación. Hoy, el Betis certificaba este hecho, pero el hoy técnico verdiblanco y cabeza visible de la secretaría técnica mantuvo la incógnita de todos los béticos y no desveló el acuerdo con Pellegrini.

"Intentamos buscar lo que creemos mejor para la entidad y la idea es contar con un entrenador que genere ilusión. Seguro que en breve habrá noticias y creo que serán buenas e ilusionantes para todos los béticos. Ya dije que el Betis estaba trabajando en todas las situaciones referentes al equipo y estábamos trabajando duro para traer a un cuerpo técnico que genere ilusión. Vais a tener noticias muy pronto", indicaba el canario, quien con todo concluido -a falta de tres partidos- pedía disculpas por la temporada realizada y porque el plantel no hubiera estado a la altura de las expectativas generadas.

" No ha sido el año que esperábamos y deseábamos, pero es cierto que el equipo está intentando lograr el mayor número de puntos posibles, quedando lo más alto posible. El objetivo que queríamos para todos nuestros aficionados no lo hemos podido cumplir, pero sí es cierto que la planificación la intentamos hacer de la manera más coherente y con los jugadores que podíamos incorporar a nuestra plantilla", insistía Alexis, quien no obstante, negaba los errores que se achacan a la planificacion: " Creo que el club formó la estructura de un área deportiva que hizo una plantilla en busca de objetivos importantes. En un principio se hablaba de la calidad de la plantilla, pero después el fútbol es fútbol y uno más uno a veces no son dos. No cumplimos con el objetivo, pero la planificación fue coherente. Me ha transmitido tanto el presidente como el vicepresidente el mayor respaldo para que siga siendo una persona de confianza en el área deportiva", asegura.

En cuanto al partido en sí, la mayor satisfacción era irse a casa con el objetivo que se marcó a su llegada ya cumplido. " Cuando consigues sacar el partido adelante y los deberes están hechos uno se va a casa con la conciencia tranquila de que las cosas salieron como intentamos trabajar. Estábamos en una situación, en medio del mar, que podía generar complicaciones si se daban una serie de resultados. Sabemos que este año no ha sido lo que esperábamos y el equipo está intentando quedar en el mejor puesto posible, porque cada posición es importante para el club y a mí no me gusta ver al equipo en esta zona, ya que el objetivo era bastante superior", aseguraba Alexis.

Sin embargo, lo que más satisfacción le produce es la mejoría defensiva experimentada, la cruz de esta temporada. "Como ante el Espanyol, cuando te pones por delante eso da tranquilidad. Estoy satisfecho del nivel y rendimiento de todos ante el rival más intenso del campeonato. Para nosotros era prioritario cortar la cantidad de goles que recibíamos. Lo que le transmitíamos a los jugadores es que si evitamos que nos marquen, con la calidad y las ocasiones que generamos, lograr resultados positivos era más fácil", concluía.