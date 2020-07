Real Betis-Osasuna: En el infierno también hay fútbol

Muchas veces se habla de que a un equipo le espera un infierno, pero suele ser en un sentido metafórico de la palabra. Hoy será un caso real. Y para los dos. Según la previsión que hace unos días anunciaba la LFP, cuando decidió retrasar una hora este duelo, en Sevilla tendríamos entre 29 y 31 grados a las 20:30 horas. La realidad es que se espera entre 33 y 34 grados, que como bien sabemos por aquí suelen ser y sentirse como algunos más, y que no es que sean poco aptos para hacer deporte sino ni siquiera para salir a la puerta de la calle.

Ya lo dijo ayer Arrasate medio en broma, a esa hora ni los 'runners' salen en Sevilla a correr. Y si conociera la realidad no bromearía. De hecho, hoy la va a conocer. Al menos, para él, lo hará en un partido intrascendente. Osasuna está salvado, muy lejos de Europa y sólo le queda culminar lo mejor posible una gran temporada, en la que se conformaba con salvarse y lo ha hecho holgadamente. Muy diferente es para el Betis. Los de Alexis, aunque a una distancia considerable del peligro, aún no están ni salvados y tienen la necesidad de ganar para certificar definitivamente la pemanencia, olvidar otra temporada decepcionante y empezar a pensar en un futuro que ya asoma, pero al que no se le quiere hacer caso hasta que no se haya hecho el trabajo mínimo vital de este año.

Pellegrini sólo existirá a partir de mañana... si el equipo hoy gana y está salvado. Así de claro fue Alexis, quien ha llegado a frenar de esa forma cualquier otra cuestión que les desvíe de su prioridad. Y tendrá que hacerlo, como en Vigo, sin uno de sus baluartes. Si allí fue Fekir, aquí será Canales. El cántabro sólo se había perdido, y por lesión, el primer partido de la temporada. Su equipo lo echará mucho en falta.

Pese a ello, ante los navarros, previsiblemente, Alexis mantendrá su defensa de cuatro, que varió en Vigo y le sirvió para recuperar ese empuje ofensivo y un centro del campo que no había tenido en los últimos partidos. La duda está en si volverá Bartra, el sacrificado en Balaídos pero que hasta ese momento había sido el único indiscutible, y si seguirá con Alex Moreno o rotará y jugará Pedraza.

El centro del campo es una incógnita. Guido Rodríguez estuvo sobresaliente ante el Celta, donde cuajó su mejor partido, y Guardado es el más regular en estos momento, aunque Alexis bien podría optar por rotaciones con Edgar y William Carvalho como alternativas. Habrá que ver cómo está el portugués.

Arriba, si fuera Rubi, le tocaría a Borja Iglesias, aunque esto no es una ciencia exacta. Y viendo que los goles no están llegando de los delanteros cualquiera sabe. Por detrás de él estará Fekir. Él es el faro de este equipo y, si los árbitros le respetaran la mitad de lo que lo hacen, sería la sensación de la LaLiga. A nadie le han hecho más penaltis que a él, pero el problema es los otros muchos que no le han pitado. Junto a él podría 'reparecer' Joaquín y un Tello al que siempre ilusiona verlo de inicio.

En Osasuna, el técnico de Berriatu no podrá contar con Marc Cardona, Rubén García ni Enric Gallego, por lo que tendrá que hacer malabarismos en ataque. Su solución parece que será Arnaiz junto a Adrián. Más rotaciones podría hacer atrás, donde Nacho Vidal y David García entrarían con respecto al once que salió de inicio frente al Getafe. Y en el centro del campo el cambio de Roberto Torres por Kike Barja variaría una zona donde el exbético Brasanac -ahora Darko- y Oier parecen inamovibles.

Pese a ello, todo lo táctico quedará en un segundo plano si persisten las previsiones. El calor impedirá exigirse al máximo y, aunque ambos se jueguen poco a estas alturas, a nadie le gusta perder. Y si, como el Betis, eso se traduce en más lío, aún menos.