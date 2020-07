Bartra: "No hemos estado a la altura; no creo que nadie esté satisfecho con lo que ha hecho"

Al termino del encuentro en el Nuevo José Zorrilla, el central del Real Betis, Marc Bartra, hizo balance no sólo de la derrota ante el Valladolid, sino de la malísima temporada verdiblanca. "Con las mismas sensaciones que se han visto la mayor parte de la temporada, desde un inicio se ha hecho autocrítica pero sólo a nivel individual y no como equipo. No es cuestión de que uno no meta goles ni del defensa que falla es de todos. Que sea un año para aprender mucho. Es mi primer año que acabo los partidos sin tener opciones al objetivo y no es nada fácil", declaraba.

En la misma línea, el zaguero catalán transmitía un mensaje a sus compañeros para evitar los mismos errores en el curso venidero. "Lo que no se puede renunciar es el compromiso a nivel individual, estamos todos en un barco,

es un club que por afición e historia no hemos estado a la altura. No creo que nadie esté satisfecho con lo que ha hecho. Ha sido un año muy duro a todos los niveles, en lo global y lo personal", afirmaba.

De esta forma, el ex del Barcelona se mostraba autocrítico tanto a nivel individual como en cuanto a colectivo, sabedor de que el curso ha sido decepcionante. "Hay que salir más fuertes de esta. Desde que no podíamos optar al objetivo, desconectamos, nos hacían un gol y nos veníamos abajo, aunque intentábamos hablar y mejorar cosas. Luego hacíamos un buen partido y volvíamos a las andadas", finalizaba.