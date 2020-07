El último servicio de un ex del Betis

A sus 37 años, tras una larga carrera que le llevó por más diez clubes y por las ligas española, rusa, israelí, japonesa, chipriota, danesa, kazaja, eslovena o serbia, tras 63 partidos internacionales con su selección, el Mundial de Suráfrica 2010, la Champions con el Astana y casi cuatrocientos encuentros disputados, Branko Ilic se despide hoy del fútbol en activo.

Lo hará en el Ljudski VRT de Maribor (20:15 hora española), en el mismo club que lo traspasó por 1,5 millones al Real Betis en enero de 2007, el Domzale esloveno, con el que ha logrado in extremis la salvación en la PRVA Liga. Y con el recuerdo de que su estancia en el club verdiblanco fue lo mejor de todo este periplo. En Sevilla estuvo dos años y medio, jugó 42 partidos y dio dos asistencias. Sólo en los dos clubes donde se formó (NK Olimpija Ljubljana y el NK Domzale) ha jugado más.

Tras el Betis pasó por el FK Moscú, Lokomotiv Moscú, Anorthosis, Hapoel Tel Aviv, Partizan, Astana, Urawa, Olimpija y Vejle. Regresó a Domzale el año pasado para despedirse en casa. Hoy llegó el gran día.

"La decisión, que no fue fácil, no llegó de la noche a la mañana. Lo he pensado muchas veces, pero siempre hubo una oportunidad y hemos perseverado hasta el día de hoy. En este punto, no puedo describir qué me dolió exactamente para tomar esa decisión. He tenido muchas conversaciones, tanto con mi familia como con el entrenador y los compañeros de equipo, pero estoy 99.9% determinado que este será mi último acto. Todavía no me doy cuenta de lo mejor, ya que pienso en el partido de esta noche de la forma en que pienso en cada uno hasta ahora. Quiero que juguemos lo mejor posible y, si es posible, también ganemos el partido. Pero estoy seguro de que el tiempo lo dirá", señala el lateral. No fue el más aclamado, pero forma parte importante de la historia del Betis.