Palos a Cordón y halagos a Pellegrini en sus aterrizajes

Nunca llueve a gusto de todos, con lo que las llegadas al Betis de Manuel Pellegrini y Antonio Cordón, flamantes nuevo entrenador y director general deportivo, respectivamente, ha generado reacciones de lo más diversas en el panorama futbolístico nacional e internacional. Sale mejor parado el 'Ingeniero', cuya trayectoria y cuyos éxitos en la mayoría de clubes a los que ha dirigido hablan por sí solos.

El último en opinar sobre su regreso al fútbol español ha sido, nada más y nada menos, Vicente del Bosque, seleccionador responsable del único Mundial que ha ganado España, así como de una de las tres Eurocopas. En su labor como técnico de clubes, ganó dos Champions y dos Ligas con el Real Madrid, entre otros galardones, más otros nueve como futbolista. 'Bigotón' se deshizo en elogios hacia Pellegrini, que también dirigió a los merengues.

"Me parece muy bien recuperar a un entrenador que tuvo un trabajo muy importante en España y que se le ha reconocido. Es un caballero en todos los sentidos y con un gran conocimiento. A los entrenadores no se les puede sólo evaluar por los trofeos; existen otras cosas más que considerar. Es un entrenador laborioso y representa bien a los clubes en los cuales a estado", aseguró a la emisora chilena Radio Agricultura.

No ha corrido la misma suerte Antonio Cordón, que rescindió hace apenas dos semanas su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, muy probablemente negociando y evitando el pago de su cláusula de rescisión (de unos 600.000 euros, según algunas fuentes), y que ha tardado poco en compometerse con el Betis, que superó el interés de Villarreal y Valencia, pese a que el extremeño argumentó en tierras centroamericanas que se marchaba por motivos de salud, por la pandemia y sus estragos, y familiares.

"Los profesionales que contratemos deben ser más cercanos a la realidad del fútbol suramericano", zanjaba la pasada madrugada Francisco Egas, presidente de la FEF, que ha debido afrontar las dimisiones del propio Cordón y de Jordi Cruyff: "Teníamos mucha fe y muchas ganas (al proyecto), pero la situación del país cambió todo (por la COVID-19). No con esto voy a justificar la actitud de los profesionales, porque la FEF los defendió y merecíamos más. Tenemos que tomar las cosas como vienen; no ha sido nuestra voluntad, sino una decisión unilateral de ellos. Yo protegí mucho a los dos profesionales".

Egas, disgustado con el extremeño, añadió ante los medios: "Molesta que Cordón sea presentado en el Betis; cuando yo le pregunté sobre el tema, me dijo que no había nada de eso. Protegí sus capacidades, defendí su idoneidad y que estén acá haciendo su trabajo. Sí puedo decir que esperaba algo más, en un momento duro para el país y la Federación. La salida de Antonio apuró la salida de Cruyff, por haber sido la persona que confió en él. Nosotros de quien más revisamos su profesionalidad, experiencia y sapiencia fue de Cordón. Al final los dos perdieron el convencimiento en nuestro proyecto. No voy a analizar si es que tenían otras ofertas, así como que ellos nos hicieron perder la confianza (de Egas) con lo que hicieron".