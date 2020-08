Serra Ferrer, protagonista de la despedida de Feddal

Una vez hecho oficial su traspaso al Sporting de Portugal, Zou Feddal se despedía de los medios a través de una carta publicada en las redes sociales, en la que ha destacada a todos los béticos y los momentos vividos en el Real Betis, y en la que sólo ha habido un nombre propio, Lorenzo Serra Ferrer, de quien se ha acordado en estos momentos por "estar siempre ahí".

Éste es el mensaje que Feddal ha dejado a todos los béticos

A la familia del Betis.

Ha llegado el momento de decir adiós. No es fácil cuando has encontrado una afición como vosotros. Un club como el Betis y una ciudad como Sevilla. Sois mi casa. Han sido tres años que hemos vivido con la intensidad que este escudo requiere y que siempre Ilevaré en mi corazón. Mis compañeros y vosotros me habéis hecho mejor en todo. Sólo puedo sentirme agradecido de todo lo vivido".

Quiero dar las gracias especialmente a Lorenzo Serra Ferrer por tu confianza, por poner el alma, por estar siempre ahí. Gracias por supuesto a todos los trabajadores que hacéis que el Betis lo tenga todo para llegar a lo más alto. Os deseo lo mejor y os Ilevo conmigo como parte de mi familia.

Esté donde esté:

¡MUSHO BETIS!