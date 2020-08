Pellegrini ensalza a Messi, al City, a LaLiga y carga contra Koeman

"La inglesa es la mejor liga del mundo, la gente está apoyando a sus equipos siempre, da lo mismo la división, donde se hace un fútbol directo, de intensidad, los árbitros dejan jugar mucho... La Premier es la más completa, pero donde se juega más fútbol es en España, técnicamente es mejor, con jugadores mejor dotados, quizás un poco más lentos, pero con mucho espectáculo". Quien da esa visión es el nuevo técnico del Betis. Manuel Pellegrini está encantado de regresar a LaLiga. Cada vez que le han preguntado por sus sistemas tácticos y por sus métodos ha ensalzado que la clave está en la calidad técnica de los jugadores y en el campeonato español se va a reencontrar con ese fútbol que le gusta.

Así lo señalaba cuando se le preguntó por cómo se adaptaría Messi al fútbol inglés en el caso de que firmara por uno de sus ex equipos, el Manchester City. "A Messi no le va a costar jugar en ninguna liga del mundo, porque él es un jugador de un nivel excepcional", indicaba en Fox Sports Argentina, donde alababa al club de Mánchester. "El Manchester City debe estar entre los mejores clubes del mundo. Es impresionante cómo se maneja. Hay una idea futbolística muy clara, centrada, que no se cambia por un mal resultado. Es el motivo por el cual partí al City. Fueron tres años de mucha gloria y momentos positivos, después siguió con Guardiola, que mantiene la misma idea y tiene la autoridad total", asegura el chileno.

Pellegrini, por otro lado, también se ha referido en las últimas horas a otro de los 'despidos' del Barça, el de Luis Suárez. Y ahí ha criticado abiertamente al conjunto blaugrana y a Ronald Koeman. "Personalmente, no me parece correcto lo que han hecho -con el uruguayo-. Me ha tocado hacerlo muchas veces y duele, pero hacerlo por teléfono me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores", indicaba en ESPN el técnico bético, quien insistía: "Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa".

"El respeto se consigue día a día, con el diálogo, con el trabajo y con el convencimiento en los momentos negativos", aseguraba. Y no con la mano dura que, supuestamente, trae Koeman a una plantilla que, según el Barça, tenía todo el poder en el club.